Petržalčanom znepríjemňujú život nepokosené trávniky: Starosta priznal problém! Kedy sa dočkajú už úplne všetci?

Nepokosené trávniky na mnohých miestach v bratislavskej mestskej časti Petržalka stále znepríjemňujú život obyvateľom tejto metskej časti.

Tohtoročné kosenie sa začalo oproti minulosti neskôr, a to z dôvodu mimoriadne daždivého mája, počas ktorého pracovníci miestneho podniku verejnoprospešných služieb (VPS) Petržalka a dodávateľské firmy nemohli kosiť. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Starosta Petržalky Ján Hrčka na poslednom júnovom zastupiteľstveOkrem iného požadovali, aby mestská časť zverejnila harmonogram kosenia a lokalít, kde plánujú kosiť. Hoci tento návrh na zastupiteľstve poslanci zamietli, nakoniec mestská časť na svojej stránke priebežne zverejňuje aktuality o kosení.

Problémy s kosením nemá tento rok len Petržalka, ale je to celoslovenský problém.„Boli sme nútení nasadiť pracovníkov aj cez víkendy, čo zase niektorým obyvateľom nevyhovuje. Treba brať do úvahy aj zaťaženosť strojov pri kosení vysokej trávy, o to viac, keď sa snažíme dohnať zameškané v letných horúčavách. Obyvateľov každý pracovný deň informujeme o tom, v ktorých lokalitách kosíme,“ dodáva vo svojom stanovisku Petržalka.Pokosenú trávu majú povinnosť VPS a dodávatelia odviezť do 24 až 48 hodín. Ak je to možné, obyčajne ju odvážajú hneď.a my tak môžeme rýchlejšie konať a pristúpiť k náprave,“ uviedla Halašková. Petržalka má v teréne inšpektorov životného prostredia, ktorí monitorujú pokosené miesta. Mestská časť ale vyzýva občanov, aby ju informovali, ak nájdu dlhodobo nepokosené miesta.