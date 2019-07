Kauza s Kočnerom mu nezlomila krk: Tichý sa vrátil na miesto rádového prokurátora

Bývalý zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR a bývalý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý nastúpil v pondelok (1. 7.) na pôvodné miesto radového prokurátora odboru legislatívy a ústavného práva Generálnej prokuratúry (GP) SR.

Informovala o tom hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár v prípade Tichého mohol podľa jej slov postupovať napriek komunikácii s obžalovaným a obvineným podnikateľom Marianom Kočnerom len v intenciách platného zákona. "Dňa 3. júna listom, ktorý bol doručený na GP SR, riaditeľ Justičnej akadémie oznámil, že JUDr. Ladislav Tichý sa ku dňu 30. júna vzdáva funkcie zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie v dôsledku jeho komunikácie s obvineným M. K, urobil tak po rozhovore s riaditeľom Justičnej akadémie," pripomenula Predajňová.

Tichého do funkcie zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie vymenoval jej riaditeľ na návrh rady Justičnej akadémie na základe výsledkov výberového konania. Až následne po doručení menovacieho dekrétu do funkcie zástupcu riaditeľa Justičnej ho generálny prokurátor dočasne pridelil do Justičnej akadémie na obdobie výkonu funkcie zástupcu riaditeľa.

Po analýze a konzultácii s dozorovými prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) dospel generálny prokurátor k záveru, že aktuálne komunikácia Mariána Kočnerom nielen vo vzťahu k prokurátorovi Tichému je predmetnom trestného konania, ktoré doposiaľ nie je ukončené. Vzhľadom na neverejnosť prípadného konania nie je možné zadovážené dôkazy poskytnúť neoprávneným subjektom mimo trestného konania, teda etickej komisii (teda rovnako ako v prípade bývalého prvého námestníka Petra Šufliarskeho).

Tichý nedávno vyslovil svoj záujem naďalej pôsobiť ako prokurátor GP SR, a to na legislatívnom odbore, kde v minulosti na pracoval približne tri roky. "Písomne som požiadal generálneho prokurátora Čižnára o zrušenie môjho dočasného pridelenia do Justičnej akadémie v Pezinku k 30. júnu," povedal 10. júna pre TASR Tichý. K textovej komunikácii s Kočnerom sa Tichý nechcel vyjadrovať, podľa jeho slov vzhľadom na to, že doteraz nie sú v prípade Mariana Kočnera skončené všetky prípravné konania. Na strane druhej však nepoprel, že v roku 2017 s Marianom Kočnerom občasne komunikoval.

"Nikdy som s ním však nekomunikoval o profesionálnych otázkach, išlo o veci všeobecného charakteru," zdôraznil Tichý. Podľa jeho slov príkladom je aj časť medializovanej komunikácie, kde podnikateľ píše o "investovaní do sledovania novinárov". Bola nevyžiadaná a podnikateľ podľa slov Tichého "vypisoval, o čom on sám chcel".