Nikita Ščerbak sa vracia domov do Ruska: Do Omska si privezie aj túto sexicu!

Ďalší ruský hokejista, ktorý sa na prvý pokus nepresadil v zámorí. Nikitu Ščerbaka (23) v roku 2014 draftoval Montreal, ale za slávny kanadský klub tohto veľa nenahral.

Preto sa rozhodol pre návrat do Ruska. Niečo však v Montreale predsa len našiel: lásku svojho života!

Aspoň to tvrdí o krásnej Kanaďanke Laurie Legault, ktorú si po viac ako ročnej známosti vzal za manželku. Vtedy ešte netušil, kam ho hokejový osud zavedie... Draftoval ho Montreal, sezónu odohral v Los Angeles, no väčšiu časť predošlej sezóny hral v AHL, v tíme Ontario Reign. No a keďže nedostal kvalifikovanú ponuku z LA Kings, rozhodol sa pre návrat domov. V KHL bude hrávať v Omsku, kde by chcel reštartovať kariéru, a kde so sebou privezie aj sexi rodáčku z Quebecu.