Denis Vavro smeruje do talianskej ligy, Kodaň si príde na pekné milióny

Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro (23) smeruje do najvyššej talianskej súťaže.

Vedenie dánskeho klubu FC Kodaň sa dohodlo s Laziom Rím na podmienkach prestupu 23-ročného stopéra, za ktorého by mal účastník Serie A zaplatiť odstupné 10 miliónov eur.

Podľa talianskych médií sa už strany dohodli na transfere a vo štvrtok by mal Vavro absolvovať v Ríme vstupnú lekársku prehliadku. Prestupová čiastka mala byť pôvodne na úrovni 12,5 milióna eur, no "biancocelesti" ju dokázali znížiť na 10 miliónov, plus ďalších 1,5 milióna eur pôjde do Kodane v podobe bonusov. Podľa Sky Sport Italia však kluby definitívne skompletizujú prestup až po tom, čo si úradujúci dánsky majster nájde za Vavra náhradu.

O bývalého hráča MSK Žilina sa zaujímali aj anglické kluby West Ham a Watford, v tejto chvíli sa však zdá, že Vavro posilní Lazio. To skončilo v uplynulej sezóne Serie A na ôsmom mieste a vyhralo Taliansky pohár, čím si zabezpečilo účasť v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2019/2020.

Vavro má na konte päť štartov a jeden presný zásah v reprezentačnom A-tíme. Do Kodane prišiel v roku 2017 zo Žiliny, za dánsky klub odohral 61 zápasov (1 gól).