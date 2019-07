Škandál pred koncertom britskej speváčky: Joss Stone deportovali z Iránu

Britskú speváčku Joss Stone deportovali z Iránu po tom, čo do krajiny pricestovala na koncert.

Vystúpenie 32-ročnej rodáčky z Devonu v islamskej republike bolo súčasťou jej Total World Tour, v rámci ktorého sa usilovala predstaviť v každej krajine na svete. Interpretka sa o deportácii vyjadrila vo videu na službe Instagram. "Prišli sme do Iránu, zadržali nás a potom nás deportovali," povedala.

Ako ďalej vysvetlila v popisku pri videu, jej koncert nemohol byť verejný, keďže je "žena a to je v tejto krajine nelegálne". Úrady podľa jej slov však zrejme neverili, že nespravia verejnú šou, a tak ju s jej tímom zaradili na "čierny zoznam", čo sa dozvedeli až po príchode na letisko. Irán bol pre Stone poslednou zastávkou v rámci jej celosvetového turné a pred spomínaným videom na Instagrame zverejnila snímky, ako nastupuje do lietadla smerujúceho na iránsky ostrov Kiš.

Ženy v krajine však sú členkami súborov a orchestrov, uvádza agentúra AP. Čo Stone plánovala v Iráne robiť, nie je známe. O vyjadreniach Stone vo štvrtok informovali aj iránske denníky. Vláda zatiaľ jej tvrdenia nekomentovala.

Joss Stone, vlastným menom Joscelyn Eve Stoker, sa preslávila v roku 2003 zásluhou multiplatinového debutového albumu The Soul Sessions. Darilo sa aj ďalšej štúdiovke Mind Body & Soul (2004), z ktorej pochádza jej najúspešnejší singel You Had Me. S treťou štúdiovkou Introducing Joss Stone (2007) sa jej po prvý raz podarilo dostať do top 10 amerického albumového rebríčka Billboard 200, kde obsadila druhé miesto, pričom v prvej desiatke sa umiestnili aj nasledujúce nahrávky Colour Me Free! (2009), LP1 (2011) a The Soul Sessions Vol. 2 (2012). V roku 2015 vydala zatiaľ posledný album Water for Your Soul. S už nefungujúcou formáciou SuperHeavy, v ktorej pôsobili aj Mick Jagger, A. R. Rahman, Dave Stewart a Damian Marley, vydala v roku 2011 eponymný album. Stone predala približne 14 miliónov kópií albumov a získala dve BRIT Awards a jednu Grammy. Príležitostne sa venuje aj herectvu, predstavila sa napríklad v snímke Eragon (2006) či v období 2009 až 2010 v seriáli Tudorovci: Sex, moc a intrigy (2007 - 2010).