Dan chcel odfotiť svoje deti, ako sa hrajú v mori, zachytil oveľa viac: Ten detail hore naháňa hrôzu!

Dan Watson (35) trávil slnečný nedeľný deň na pláži na Floride s rodinou, keď sa rozhodol, že odfotí pomocou dronu svoje deti vo vode. Vďaka tomu im zachránil život.

Fotky zachytávajú jeho tri deti, Grace (9), Jonathana (6) a Landona (5) a ich priateľov, ako sa hrajú vo vode. Dan, ktorý pracuje ako fotograf a kameraman, svoj dron vo voľnom čase zvyčajne nevyužíva, uvádza People.

Zobrazit příspěvek na Instagramu See that dark shadow making its way straight for the shore & those people? That was my view this weekend while flying my Mavic 2 Pro… and oh, 3 of those people are my kids! Swipe to see the next image that resulted from my yelling to get out of the water and the unmistakable outline of a shark. Definitely too close of an encounter for my liking! Link in my profile to check out more info & footage from the drone!!! Thinking my @djiglobal drone is now coming with me to every beach day!!! #dji #mavic2pro #polarpro @polarpro Příspěvek sdílený Dan Watson (@learningcameras), Čen 24, 2019 v 12:16 PDT

Akonáhle zbadal obrys vo vode, zakričal: "Žralok!" Jeho žena okamžite vybehla a rýchlo vytiahla deti z vody. "Ani som nevedel, že som to odfotil. Ukázal som to svojej žene a v tej chvíli sme rozmýšľali, čo by sa stalo, ak by sme vtedy nemali dron? Ten žralok vyzerá, že pláva priamo k pobrežiu."