Kruté slová odborníčky: Čo by povedala princezná Diana na Meghan? Jej odpoveď vojvodkyňu odrovná

Lady Colin Campbell (69) bola dôverníčkou princeznej Diany († 36) a aj v súčasnosti je v kontakte s britskou kráľovskou rodinou. Napísala tri knihy o ich živote a vyjadrila sa k tomu, aký by bol vzťah medzi Lady Di a vojvodkyňou Meghan (37).

Lady Campbell sa vyjadrila, že Diana by nebola nadšená svojou nevestou Meghan a zrejme by medzi nimi často dochádzalo ku konfliktom v dôsledku ich podobných pováh, informuje Dailymail. Zároveň si myslí, že Diana by akceptovala kohokoľvek, s kým by boli jej deti šťastné.

Diana by mala podľa jej predpokladov lepšie vychádzať s manželkou jej prvorodeného syna Williama, Kate. Tú by prijala s radosťou. S Meghan by to nebolo také ružové. "Myslím, že Meghan a Diana si sú povahou dosť podobné a mohli by sa objavovať konflikty medzi nimi."

Meghan sa podľa lady Campbell túžila stať princeznou a aj sa o to usilovala. To, že si členovia kráľovskej rodiny berú za životných partnerov ľudí z bežných radov, podľa nej podporuje "lov" princov ženami, ktoré sa tým chcú zviditeľniť.

Podľa nej je Meghan vzdelanejšia ako bola princezná Diana a taktiež ju hodnotí ako prehnane sebavedomú. "Musíme dúfať, že Meghan je psychicky vyrovnanejšia ako Diana." O Kate povedala, že robí svoju prácu výborne a jej vystupovanie je autentické.

Lady Campbell už na začiatku roka informovala, že princ Harry je silno pod vplyvom Meghan. Odkedy sa s ňou oženil, majú byť vzťahy medzi ním a jeho bratom napäté.