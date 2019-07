Hráč Petržalky dokazuje, že popri vrcholovom futbale sa dá stíhať aj škola: Z druhej ligy na Harvard!

Vyvracia mýtus, že študovať a zároveň hrať vrcholový futbal nie je z časového hľadiska možné! Dvadsaťročný Martin Vician sa vybral dokonca tou najťažšou cestou, akú si môže športovec predstaviť.

Stredopoliara druholigovej Petržalky prijali pred pár týždňami na Harvardovu univerzitu. Jednu z najprestížnejších v Amerike i na svete. Celý rok usilovne pracoval, aby premenil sen na skutočnosť. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Keď mu prišiel mail o prijatí, nechcel tomu veriť. Až písomný dekrét, ktorý dostal poštou, ho utvrdil, že cieľ je splnený. „Harvard bolo to, za čím som išiel. Stálo ma to veľa času a úsilia. Aj preto som v kútiku duše dúfal, že by to mohlo vyjsť. Mal som pripravené aj iné alternatívy. Prioritou však bolo spojiť futbal so školou. Chcel som tiež využiť moju angličtinu. Je to vlastne odmena za to, ako som bral vzdelanie vážne už od základnej školy. Viedli ma k tomu moji rodičia,“ prezradil Martin pre Nový Čas.

Do lopty začal kopať ako päťročný v Lamači. Talent a šikovnosť malého školáka si rýchlo všimli v bratislavskom Slovane. V jeho farbách získal niekoľko titulov a trofejí. Zahral si aj v mládežníckych reprezentáciách. Pred dvoma rokmi prestúpil do Baníka Ostrava a po jednej sezóne sa presťahoval do druholigovej Petržalky. Budúci mesiac ju opustí, keďže letí za veľkú mláku začať životnú misiu.

Pohovor bez nervozity

„S prvými krokmi mi pomohol kamarát z reprezentačných výberov Richard Beďatš. Ako futbalista som absolvoval niekoľko kôl pohovorov. S asistentom trénera, hlavným trénerom, vedúcim univerzitného tímu Harvard. Videl som aj jeden jeho zápas. Fantastické podmienky, prístup, sledovanosť. Všetko na vyššej úrovni, ako som čakal,“ priblížil Vician momentky z úspešného amerického príbehu.

Cítil, že majú o neho záujem. Nádej sa zvýšila, keď si ho zavolali na tri dni. Zaplatili mu letenku i celý pobyt. „Človek, ktorý rozhoduje o prijatí študentov na Harvard, robil so mnou rozhovor. Podarilo sa mi obstáť. Ani som nebol nervózny. Prebehlo to hladko. Možno aj preto, že to bola priateľská a príjemná komunikácia. Písal som aj niekoľko testov. Pri odchode sa so mnou lúčili s tým, že som na dobrej ceste. Povzbudzovali ma. Zrazu som tušil, že mám šancu uspieť.“

Brat skončil Cambridge

V rodine Vicianovcov nebude jediným študentom na jednej zo svetovo uznávaných univerzít. Starší brat Lukáš má za sebou úspešné štúdium na Cambridgei. „Pracuje ako obchodný právnik v Londýne. Je pre mňa veľkou inšpiráciou. Najviac mi pomáhal práve on. Predovšetkým mentálne. Veľa sme sa medzi sebou rozprávali. Dodával mi odvahu. Potom som tomu začal veriť aj ja.“ Martina škola baví. Vždy mal výborné známky. Naposledy na Evanjelickom lýceu. Ako však prízvukuje, miestenku na Harvard nezaručujú len samé jednotky na vysvedčení. Človek vraj musí niečím zaujať. Ukázať niečo navyše. Vynikať v nejakej oblasti. A rozhodujú aj maličkosti. Vystupovanie, spôsob komunikácie, celkový dojem.

Chce uspieť v drafte do MLS

Hoci má Vician len 20 rokov, racionálnym uvažovaním o svojej budúcnosti prevyšuje starších hráčov. Väčšina z nich sa upne len na futbal a po skončení kariéry má problém uplatniť sa. Tomu sa mieni vyhnúť. „Chcel by som môj príbeh využiť ako odkaz, že sa dá hrať futbal a popri tom i študovať. Dôležitý je záujem a pevná vôľa robiť oboje naplno. A byť k sebe disciplinovaný.“ O americkom univerzitnom futbale má prehľad a dostatok informácií.

Je šanca sa dostať z draftu do klubu Major League Soccer. „Je to možné. Tento rok napríklad vybrali jedného študenta z Harvardu do tímu Real Salt Lake City. Šanca tam je. Záleží len na mne. Zatiaľ cítim, že futbal chcem hrať a urobím maximum, aby to bolo na profesionálnej úrovni. Čaká ma veľa učenia. V mužstve si odo mňa sľubujú, že sa stanem jeho ťahúňom a pomôžem mu. Bude to náročné. Cítim sa pripravený,“ dodal Martin Vician.

