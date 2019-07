Nové centrum detskej traumatológie na Kramároch: Malým pacientom ušetria hodiny čakania

V rámci Kliniky detskej chirurgie (KDCH) vzniklo Centrum detskej traumatológie. V jednoduchosti by sa dalo povedať, že ide o vylepšený systém komunikácie medzi všetkými špičkovými odborníkmi z jednotlivých oblastí detskej úrazovky na jednom mieste. Čo to v praxi bude znamenať?

Na Klinike detskej chirurgie tvoria úrazy 40 - 60 % zo všetkých hospitalizácií. „Veľmi nás teší, že sa nám podarilo splniť všetky podmienky, máme zabezpečených všetkých dostupných špecialistov vrátane neurochirurgov a špičkové prístrojové vybavenie,“ ocenil význam nového pracoviska generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Ladislav Kužela.

V praxi to bude znamenať, že vážne zranené dieťa nebude musieť ísť okľukou cez spádovú nemocnicu a až tak na správne oddelenie. Pri ťažkých či viacnásobných zraneniach býva jedným z najdôležitejších faktorov práve čas. „Pri ťažkých úrazoch lekár rýchlej zdravotnej pomoci vie posúdiť ich vážnosť a na takéhoto blížiaceho sa pacienta upozorniť,“ vysvetľuje prednosta KDCH Jozef Babala.

Centrum tak už pred príchodom pacienta bude mať potrebné informácie a konkrétni odborníci budú mať čas sa pripraviť. Svoje o tom vie aj Patrícia, mamička Markusa (2), ktorý leží na oddelení už dvanásť dní so zložitejšou zlomeninou nôžky. Napriek situácii pokojne a odhodlane rozpráva, ako sa do nemocnice dostali: „Chcel sa pozrieť do suda, keď sme boli u kamaráta na chate. Vyvrtla sa mu nožička a zle dopadol. Mal ju vytočenú, takže nám bolo hneď jasné, že niečo nebude v poriadku, preto sme išli do myjavskej nemocnice. Tam nám povedali, že to má zlomené, a odtiaľ nás sanitkou prevážali do Bratislavy na Kramáre.“

Ako to bolo doteraz:

V prípade úrazu bolo potrebné doviezť dieťa do najbližšej, resp. spádovej nemocnice. Ak bol úraz vážny a nemocnica nemala dostatočné personálne či technické kapacity, odoslala pacienta do inej nemocnice. Nie vždy to bola tá, kde pacientovi už vedeli pomôcť, a tak nasledoval ďalší prevoz.

Ako to bude po novom:

Už lekár v záchranke sa vie telefonicky spojiť s Centrom detskej traumatológie, čím sa ušetrí čas prevozov medzi nemocnicami, ale aj medzi oddeleniami Centra. Tam sú už pripravení odborníci a dieťa neprechádza centrálnym príjmom, ide priamo na oddelenie, kde mu poskytnú pomoc a podrobnú diagnostiku.

Oddelenie urgentného príjmu:

Ročne ošetrí takmer 18 000 akútnych úrazov, z toho 3 000 sú zlomeniny a z nich 500 riešia formou hospitalizácie.