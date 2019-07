Známy reper A$AP Rocky bol zadržaný za pouličnú bitku vo Švédsku. Len pár hodín po príchode do Štokholmu, kde sa mal zúčastniť na hip hopovom festivale, ho začali prenasledovať dvaja neznámi muži. Tí sa pustili do potýčky s ochrankou repera a neustále ich prenasledovali. Napokon došlo k bitke, kde jedného z nich zmlátil do bezvedomia. Je obvinený z útoku, no trvá na tom, že roztržku začali oni. V piatok by mal predstúpiť pred súd.