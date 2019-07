Aj Peter s rodinou naletel cestovke Globe Travel: Dovolenku nám zaplatila iná cestovka

Mal šťastie v nešťastí. Peter (33) zo Šurian je ďalším klientom cestovej agentúry Globe Travel, ktorý sa spoliehal na profesionálny prístup majiteľky.

A keby do hry nevstúpila náhoda, o svoje peniaze by prišiel úplne. Za 8-dňovú rodinnú dovolenku na Kréte totiž zaplatil agentúre z Nových Zámkov takmer 1 300 eur, cestovná kancelária však nedostala ani cent. Len vďaka ústretovosti CK Solvex nakoniec Peter s rodinou na svoju vytúženú a zaplatenú dovolenku odletel.

Peter zo Šurian mal s cestovnou agentúrou (CA) Globe Travel dlhoročné pozitívne skúsenosti. Preto sa aj tento rok rozhodol vybrať dovolenku práve v nej. „Cez Globe Travel sme leteli už dva- alebo trikrát, naposledy pred tromi rokmi. Tento rok sme po dlhšej pauze chceli ísť s manželkou a dvojročným dieťaťom,“ rozpráva Peter, ktorý túto CA dokonca odporúčal aj svojim známym. „Nik­dy s nimi nebol žiadny problém, môj švagor bol s nimi ešte minulý rok na dovolenke, dokonca platil keš a všetko bolo v poriadku,“ pokračuje v rozprávaní.

Majiteľka a zároveň jediná zamestnankyňa agentúry Globe Travel bola podľa Petrových slov vždy milá a ochotná, zájazdy vybavoval osobne priamo na pobočke. Tento rok sa mu však pani zdala nervóznejšia ako inokedy. „Prišli sme tam v piatok o pol piatej, tak som si myslel, že je len unavená, alebo má zlý deň, bola iná, ako som si ju pamätal,“ vysvetlil si Peter nervozitu majiteľky, keď ešte v júni navštívil sídlo agentúry.

S rodinou si vybrali 8-dňový letecký zájazd na Krétu od CK Solvex (CK) v hodnote 1 296 eur. „Keďže panej z CA nešli vytlačiť zmluvy, musela telefonovať do CK. To bolo zrejme naše šťastie, lebo v CK vďaka tomu aspoň mali naše údaje,“ vraví. Pani z Globe Travelu si peniaze za zájazd vypýtala hneď po objednaní, Peter však odmietol zaplatiť v hotovosti.

„Povedala mi, že rezervácia je platná len do 17.45 hod. Nechcel som jej však platiť keš, bol som trocha opatrný,“ hovorí Peter. Dovolenku na najväčšom gréckom ostrove uhradil ešte v ten deň z účtu známeho, ktorý mal rovnakú banku ako cestovná agentúra.

Vykrúcala sa, ako mohla

Týždeň pred plánovaným odletom sa začal Peter zaujímať, kedy mu budú zaslané pokyny na zájazd. „Pani z agentúry mi do telefónu povedala, že od CK Solvex jej zatiaľ nič neprišlo,“ opísal podozrivé správanie majiteľky agentúry Globe Travel. Rovnaká odpoveď ho čakala aj minulý piatok, pár dní pred plánovaným odletom. „To mi už nedalo, tak som volal priamo do Solvexu. Tam mi povedali, že nás majú poznačených, ale neevidujú platbu od CA,“ pokračuje Peter, ktorý hneď opäť telefonoval do Globe Travelu.

Majiteľka mu prisľúbila, že to ešte v ten deň dorieši. Tvrdila, že z jej strany je všetko v poriadku. V pondelok však Peter predsa len zašiel priamo do sídla agentúry. „Kancelária bola zavretá, štítok z dverí zmizol, dokonca telefón mala pani z CA vypnutý,“ opísal problém muž. Keď chcel pridať príspevok na facebookovú stránku Globe Travelu, všimol si komentáre ľudí, ktorí mali podobné nepríjemné skúsenosti. „Vtedy sme už tušili, že ide o podvod, a kontaktovali sme asociáciu CK, tí zatiaľ o ničom nevedeli,“ vysvetľuje.

V utorok sa do Globe Travelu konečne dovolal. „Pani z CA mi povedala, že je na polícii a potom mi zavolá,“ tvrdí Peter, ktorý sa pokynov dočkal až v utorok priamo od CK Solvex. „Postavili sa k tomu tak, že nás ‚oddovolenkujú‘ napriek tomu, že nami uhradenú platbu a škodu si budú žiadať od agentúry,“ uzavrel jeden zo šťastnejších klientov, ktorý s rodinkou v stredu večer odletel na dovolenku.

Tých oklamaných, ktorí nemali toľko šťastia ako Peter, je však oveľa viac. V skupine Globe Travel - Oklamaní cestujúci na sociálnej sieti len za jeden jediný deň pribudla stovka nespokojných klientov, ktorí si medzi sebou vymieňajú nepríjemné skúsenosti so spomínanou agentúrou.

Kréta

- odlet: 3. 7.

- 8-dňový letecký zájazd, cena pre dve dospelé osoby a dieťa

- cena: 1296 €