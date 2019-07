Marie stratila hlas a ďalších 12 rokov nerozprávala: Potom raz zakašľala, neuveríte, čo z nej vypadlo

Marie McCreadie prišla o hlas, keď mala 13 rokov. Nevrátil sa jej ani po vyliečení z ťažkého zápalu priedušiek.

Doktori netušili, čo sa s ňou deje. Spravili všetky možné testyinformuje Mamamia. Marie sa mala vrátiť do školy a pokračovať ďalej v normálnom živote.

Musela si zvyknúť na nový život, našťastie si rýchlo našla spôsob, ako komunikovať s priateľmi. "Posúvali sme si papieriky. Kamaráti si mysleli, že je to sranda. Vedeli, že je to skutočné, ale videli svetlejšiu stránku problému a to pomohlo. Boli v tom čase mojou oporou."

Ostatní ľudia sa na to ale nedívali tak ako jej blízki. Istý doktor povedal, že za to môže jej psychika, a tak si jej susedia mysleli, že je šialená. Dnes už 60-ročná Marie spomína na to, ako sa jej rodičia pre to často hádali so susedmi. Taktiež v škole to nemala ružové. Mníšky z katolíckej školy ju obvinili z čarodejníctva. Spočiatku sa na tom so spolužiačkami smiala, no neskôr, keď ju začali oddeľovať od zvyšku triedy, im to už také vtipné neprišlo.

V štrnástich rokoch sa predávkovala liekmi. "Nespomínam si na to, že by som chcela zomrieť. Len som chcela, aby to prestalo. Urobila som to z čistej frustrácie. V taške som mala lieky a užila som ich všetky naraz." Po tomto čine ju vyhodili zo strednej školy, pretože predávkovanie je hriech.

Na obchodnej škole si urobila kurz sekretárky a po jeho ukončení si našla prácu vo verejnom sektore. Jedného dňa v roku 1984 začala 25-ročná Marie v práci silno kašľať. "Bol to taký ten záchvat kašľa, ktorý neviete zastaviť. Šla som na záchod a začala som vykašliavať krv." Sanitka ju okamžite vzala do nemocnice. Marie cítila, že sa niečo nachádza v jej hrdle. "Doktor to vytiahol. Bolo to zahalené v krvi a hlienoch. Keď to umyli, zistili, že je to minca."

Minca bola zaseknutá medzi jej hlasivkami a preto nemohla Marie rozprávať. Doktori si myslia, že ju zrejme nechtiac prehltla pri pití nápoja z plechovky.

Po tomto objave doktori chceli, aby Marie týždeň nerozprávala, aby nenamáhala svoje hlasivky, no neposlúchla ich. "Plakala som. Nevedela som, čo si mám myslieť. V jednej chvíli som bola šťastná a v druhej som plakala na zemi a nenávidela všetkých," zakončila rozprávanie.