Messi po vyradení hromžil na rozhodcov: Brazília nebola lepšia, vo všetkom jej pomohli

Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi obvinil rozhodcov utorňajšieho semifinálového zápasu Copa América, že výrazným spôsobom nadržiavali domácej Brazílii.

"Albicelestes" na štadióne Mineirao v Belo Horizonte podľahli mužstvu organizátorskej krajiny 0:2 a ich túžba po premiérovej trofeji šampióna Južnej Ameriky od roku 1993 sa rozplynula. Podľa hráča španielskeho veľkoklubu FC Barcelona rozhodcovia upreli Argentíne dva pokutové kopy.

"Domáci neboli lepší. Rýchlo však otvorili skóre a druhý gól strelili krátko po tom, ako nám rozhodcovia neodpískali pokutový kop. Boli tam dve jasné penalty - po zákrokoch na Nicolása Otamendiho a Sergia Agüera," povedal 32-ročný rodák z Rosaria podľa webu anglického denníka The Guardian.

Clear pen against Aguero not given before Brazil scored its second goal. Argentina got absolutely robbed. pic.twitter.com/GeVuPvX0Fx — Matias Wodner, First of His Name (@matiwod) 3. júla 2019

Messi sa opäť nedočkal celkového triumfu s Argentínou na významnom medzinárodnom podujatí, čo sa pravdepodobne tiež podpísalo pod jeho pozápasovú frustráciu. Dosiaľ jediný úspech v tomto smere dosiahol v roku 2008 na olympijskom turnaji v Pekingu.

Second clear pen, this time against Otamendi. CONMEBOL has rigged this Copa America for Brazil. A total football travesty. pic.twitter.com/9dHS7AmwG6 — Matias Wodner, First of His Name (@matiwod) 3. júla 2019

Najväčšej hviezde argentínskeho tímu sa nepáčili verdikty videoasistenta rozhodcu (VAR) ani hlavného "muža s píšťalkou" - Peruánca Roddyho Zambrana. "Bol na ich strane. V každej spornej situácii sa priklonil k Brazílčanom. Nemá to byť ospravedlnenie, ale pravda je taká, že doteraz sa na Copa América pískali kadejaké hlúposti, pokutové kopy za rôzne ruky, ale dnes ani pri jasných fauloch VAR vôbec nezasiahol," doplnil Messi.

Tomu sa už predtým nepáčila kvalita trávnika na viacerých štadiónoch, ktorá sa podľa jeho slov podpísala pod to, že na turnaji nepredvádzal hru, akú by chcel. Rozhodcovia ho však rozčertili ešte viac. "Boli otrasní. Dúfam, že s tým Juhoamerická futbalová konfederácia CONMEBOL niečo urobí. Každý kontakt sa pískal ako faul proti nám. Takto sa poriadne nedá sústrediť na hru," poznamenal.

Napriek nepriaznivému výsledku bol Messi po stretnutí hrdý na svojich spoluhráčov a zdôraznil, že argentínske národné mužstvo čaká svetlá budúcnosť. "Bol to náš najlepší zápas na Copa América. Hrali sme proti Brazílii, ktorá má na všetkých pozíciách veľkolepých hráčov. Títo chlapci sa veľmi obetovali a zaslúžia si rešpekt. Argentína má do budúcnosti dobrý hráčsky materiál," skonštatoval Lionel Messi.