Richard Pánik si v novej sezóne verí: Vo Washingtone dám 20 gólov celkom ľahko

Slovenský hokejista Richard Pánik sa teší na pôsobenie vo Washingtone, s ktorým má podľa svojich slov veľkú šancu zaútočiť na najvyššie méty.

V mužstve vedenom kapitánom Alexandrom Ovečkinom je pripravený zobrať akúkoľvek rolu. "Capitals majú vynikajúci tím, je to skvelá organizácia," povedal Pánik o svojom novom klube, s ktorým sa v pondelok ako voľný hráč dohodol na štvorročnej zmluve v celkovej hodnote 11 miliónov dolárov.

"Washington zvykol vždy postúpiť do play off, je to pre mňa dobrá príležitosť. Verím, že tímu pomôžem pri dosiahnutí jeho cieľov. Budem sa snažiť odovzdať maximum," uviedol v rozhovore pre NBC Sports.

Pre 28-ročného krídelníka bude Washington piatou profiligovou zastávkou. Na ponuku od "Caps" prikývol po tom, čo s ním nepredĺžila zmluvu Arizona.

Tím z hlavného mesta USA potreboval pravého krídelníka do tretieho útoku, v ktorom by si Pánik mal zahrať s Carlom Hagelinom a Larsom Ellerom. Možné sú však aj varianty v prvých dvoch útokoch vedených centrami Nicklasom Bäckströmom a Jevgenijom Kuznecovom. "Myslím si, že môžem nastupovať v ktorejkoľvek formácii. Záleží od toho, kde budem najlepšie pasovať. Dokážem hrať v tretej, štvrtej, ale aj prvej lajne, je mi to jedno. Chcem byť rozdielový hráč a urobiť tento tím lepším. Uvidíme, v ktorom útoku skončím," poznamenal.

Pánik by mal pomôcť zaplátať dieru v útoku, ktorá vznikla po odchode dvojice Brett Connolly - Andre Burakovsky. Capitals veria, že je v silách slovenského útočníka nastrieľať aspoň 20 gólov za sezónu. V sezóne 2016/2017 ešte v drese Chicaga dal 22 gólov a nazbieral 44 bodov. "Samozrejme, rád by som sa opäť dostal na 20-gólovú métu. Myslím si, že vo Washingtone, so štýlom, aký predvádzajú, ju dosiahnem celkom ľahko. Bude to na mne."

Vo Washingtone ho privítajú aj dvaja českí hokejisti, s ktorými sa už pozná. Príchod do nového klubu mu uľahčia obrancovia Michal Kempný a Radko Gudas, ktorého Capitals získali v lete z Philadelphie. "S Michalom sme skutočne dobrí priatelia. Je z Česka, takže máme k sebe blízko. A dokonca aj moja manželka a Kempného priateľka sú si blízke. Samozrejme, jeho prítomnosť tu je pre mňa i manželku pozitívna. S Gudasom som hral v Tampe a aj na farme v Norfolku v AHL, kde sme spoločne vyhrali Calderov pohár. Aj jeho teda poznám skutočne dobre," doplnil Pánik.

V minulej sezóne odohral za Coyotes 75 zápasov, v ktorých nazbieral 33 bodov za 14 gólov a 19 asistencií. Po konci klubového ročníka posilnil slovenskú reprezentáciu na domácich MS, kde v siedmich dueloch získal rovnaký počet bodov (1+6). "Páči sa nám jeho obojsmerná hra. Vždy dokázal v ofenzíve niečo vyprodukovať. Očakávame, že sa dostane na úroveň 35-45 bodov. Jeho produktivita v hre 5 na 5 bola vždy solídna, dokázal zahrať kvalitne aj na pozícii v prvých dvoch útokoch. Nás zaujala aj jeho hra v oslabeniach. Je šikovný, výborne korčuľuje, má dobrú postavu, veľa vecí sa nám páči na jeho hre. Myslím si, že v treťom útoku bude dobre pasovať," povedal na adresu Pánika generálny manažér Brian MacLellan.