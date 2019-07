Tento krok môže trpko oľutovať: Žena vošla do mešity so psom, nič horšie spraviť nemohla

Indonézanka, ktorá vstúpila do mešity so psom, je podozrivá z rúhania. Podľa lekárov by ale potrebovala psychiatrickú liečbu. K incidentu došlo počas uplynulého víkendu v meste Bogor v indonézskej provincii Západná Jáva, napísala v stredu agentúra AP.

Videozáznam z incidentu, ktorý koluje po internete, zachytáva psa pobiehajúceho po miestnej mešite, zatiaľ čo jeho majiteľka sa háda so šokovanými veriacimi. Mnohí moslimovia, ktorí tvoria väčšinu obyvateľstva Indonézie, pokladajú psy za nečisté tvory. Viditeľne rozrušená Indonézanka na videozázname tvrdí, že je katolíčka a do mešity prišla, lebo jej manžel tam má mať večer svadbu. Od veriacich, ktorý zjavne o údajnej svadbe nič netušili, si podľa vlastných slov prišla pýtať vysvetlenie. Jej prípad vyšetruje bogorská polícia, pričom podľa vyjadrenia jej šéfa je žena podozrivá z rúhania. Dôkazový materiál voči nej obsahuje zmienený videozáznam a výpovede piatich svedkov. Priťažila jej aj skutočnosť, že si po vstupe do mešity nevyzula topánky. Žena je momentálne hospitalizovaná v policajnej nemocnici a lekári odporúčajú, aby bola premiestená do psychiatrickej liečebne. Jej totožnosť úrady nezverejnili. Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) je tento prípad "nešťastný a absurdný". Amnesty v tejto súvislosti zdôraznila, že kontroverzný indonézsky zákon o rúhaní sa často využíva na perzekúciu náboženských menšín. Osobám usvedčeným z trestného činu rúhania hrozí v Indonézii až päť rokov väzenia. Vlani na indonézskom ostrove Sumatra odsúdili za rúhanie ženu, ktorá sa sťažovala na hlučné reproduktory miestnej mešity. Etnickú Číňanku budhistického vierovyznania odsúdili v auguste minulého roka na 18 mesiacov odňatia slobody. V máji 2019 ju z väzenia podmienečne prepustili.