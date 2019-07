Škandál, ktorý len tak nepredýcha! Vládcovi Dubaja Ál Maktúmovi (69) utiekla žena a žiada o rozvod. Manžela svojím činom nesmierne potupila!

Viceprezidentovi a vládcovi Dubaja Ál Maktúmovi utiekla žena Hája (45). Skrývať by sa mala so svojimi dvomi deťmi v Európe, odkiaľ žiada o rozvod. Denník The Guardian uvádza, že je pravdepodobne v Británii, kde študovala a má dom. Otvoriť galériu Vládca prežíva ťažké chvíle. Zdroj: getty images

Vládca na útek reagoval svojsky. Keďže má záľubu v písaní básni, jednu napísal aj o svojej žene. ,,Tvoje dni klamania sa končia a nezáleží na tom, čo sme boli a čo si. Je mi jedno, či žiješ, alebo umrieš,“ píše.