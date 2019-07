Slovensko do Tokia 2020 za 3,5 milióna eur: Aké odmeny čakajú našich medailistov?

Na účasť Slovenska na Hrách 32. olympiády a 16. paralympijských hrách v Tokiu 2020 vyčlenila vláda na svojom poslednom rokovaní pred letnou prestávkou finančný balík vo výške 3 441 000 eur.

Z toho sú náklady na OH 2,7 mil. eur a náklady na PH 1,44 mil. eur. Olympijské hry sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta 2020 a štartovať by malo do 60 športovcov v individuálnych športoch (teoretickú možnosť ešte majú aj kolektívne, najmä plážový volejbal) a paralympijské budú následne od 25. augusta do 6. septembra. V slovenských farbách by sa na nich malo predstaviť 46 športovcov. V programe letnej olympiády je historicky najväčší počet súťaží - 339 v 50 športových odvetviach. Predpokladá sa, že slovenskí športovci budú mať zastúpenie asi v tretine športových odvetví z programu OH 2020.

Cieľom oboch výprav je dosiahnuť výsledky porovnateľné s predchádzajúcimi Hrami v Riu de Janeiro 2016. „Finančné prostriedky na odmeny budú poskytnuté nad uvedený rámec predpokladaných výdavkov, a to aktuálne podľa dosiahnutých výsledkov,“ uvádza sa v predloženom materiáli z dielne rezortu školstva.

Odmeny za medaily

Individuálne športy:

- zlato: 25-tisíc eur

- striebro: 20-tisíc eur

- bronz: 15-tisíc eur

Kolektívne športy:

- jeden člen za zlato: 7,5-tisíca eur

- jeden člen za striebro: 6,5-tisíca eur

- jeden člen za bronz: 5,5-tisíca eur.