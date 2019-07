Legendárna tenistka opäť šokuje: Serena, to čo máš na sebe?

Nesklamala! Serena Williamsová (37) a módne výstrelky patria k sebe. Výnimku neurobila 23-násobná grandslamová šampiónka ani vo Wimbledone.

Žiaden úlet á la baletka či „kráľovná z Wakandy“ si na najtradičnejšom turnaji dovoliť nemôže, no aj tak šokovala. Na kurt vyšla v priesvitnom plášti. Plášť či letná vetrovka? Podľa toho, ako sa americká legenda trápila s vyzlečením a po zápase aj s oblečením sa do tejto novinky vlastného outfitu, je jasné, že sama netuší, čo to vyzlieka...

Keď už dá dole záhadnú časť svojho modelu pre tento ročník Wimbledonu, zaujme šatami, ktoré vynikajú tradične odvážnym strihom, no najmä drobnou ozdobou - uniktánou brošňou v tvere loga svojho sponzora, na ktorej je 34 kryštálov od Swarovského.

Prečo práve 34? Symbolicky. Lebo toľko mala rokov, keď na wimbledonskej tráve naposledy triumfovala. Bolo to v roku 2016...