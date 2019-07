Sekera sa v NHL presunie do tepla: Tušil som, že ma vykúpia či vymenia

Dlho bez nového tímu nezostal! Reč je o skúsenom slovenskom hokejistovi a kapitánovi národného mužstva Andrejovi Sekerovi (33), ktorý 30. júna skončil v tíme Edmonton Oilers, hoci mal ešte dva roky platný kontrakt. Vedenie klubu sa ho rozhodlo vykúpiť z kontraktu a teraz mu musia v priebehu štyroch rokov vyplatiť ešte 70 % zo zmluvy. Sekera sa následne dohodol na ročnej zmluve s Dallasom, kde zarobí okolo 1,3 milióna eur a ďalších 440-tisíc si môže pripísať na účet na bonusoch!

Bol to pre vás šok, že vás Edmonton vykúpil zo zmluvy?

- Musím povedať, že ma to vôbec neprekvapilo. V posledných dvoch sezónach som mal zdravotné problémy, preto som bol pripravený na to, že k tejto situácii môže prísť. Keď mi 30. júna volal môj agent, už som vedel, že je to posledný deň na vykúpenie z kontraktu, a tak sa aj stalo.

Do tímu prišiel nový manažér Ken Holland. Myslíte si, že aj to zohralo nejakú úlohu, že ste skončili?

- To neviem, skôr si myslím, že to bolo spôsobené hlavne zraneniami. Dôvera klubu vo mňa už nebola taká ako predtým, keď som bol zdravý. Takto rozhodli a ja to akceptujem.

Edmonton vám teraz musí vyplatiť z dvojročného kontraktu 70 %?

- Presne tak, 70 % my musia vyplatiť do štyroch rokov (celkovo 5,6 milióna eur - ročné splátky 1,4 milióna eur - poz. red).

Dlho ste bez nového tímu nezostali, podpísali ste zmluvu na rok Dallasu. Boli v hre aj iné mužstvá?

- Bolo viacero mužstiev, tri ponuky boli horúce, ale Dallas so mnou rokoval priamo a korektne, preto sme si aj tľapli.

Bola to aj najlepšia ponuka, čo sa týka financií?

- Peniaze nehrali hlavnú úlohu, mne skôr išlo o to, aby som išiel do mužstva, ktoré má šancu vyhrať Stanleyho pohár a kde budem hrávať. Verím, že sa v Dallase rýchlo udomácnim a pomôžem klubu.

Zmluvu ste podpísali iba na rok, nechceli ste dlhší kontrakt?

- Nikto by mi nedal dlhodobejšiu zmluvu, keďže som mal dva roky zdravotné problémy.

Sťahovanie z Edmontonu bude náročné?

- To nie, mám tam prenajatý apartmán, takže budem tam musieť odcestovať, pobaliť si veci a poslať ich do Dallasu.

Tešíte sa, že zo zimy pôjdete s rodinou do tepla?

- Je to, samozrejme, určitý bonus, navyše Dallas je aj pekné mesto. Ale prioritou bude pre mňa hlavne hokej.