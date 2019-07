Ďalší prešľap Harryho a Meghan: Pokrytci? Ľudí vyzvali k tomu, čo sami veselo porušujú!

Británia sa vysmieva pokrytcom Harrymu a Meghan. Hrajú sa na ekológov a tvrdia, že im je vzácna planéta Zem a jej osud.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Je, ale asi len ak sa to netýka ich osobného pohodlia. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu vyzvali verejnosť, aby obmedzila lietanie a tým spaľovanie fosílnych palív, a znížila svoju uhlíkovú stopu. Pritom oni dvaja ju majú extrémne vysokú a zbytočne. Ak vynecháme ich oficiálne cesty pri zastupovaní štátu, potom totiž lietajú súkromnými lietadlami a prvou triedou, aj keď sú to cesty súkromné.



Práve súkromné ​​lietadlá a tiež prvá trieda, v ktorej jeden pasažier zaberá veľké miesto, na ktorom by mohlo normálne sedieť niekoľko osôb, majú na svojich pleciach oveľa viac spáleného uhlíka vylúčeného do atmosféry formou oxidu uhličitého ako obyčajní smrteľníci lietajúci nízkonákladovými aerolinkami a ekonomickými triedami.

Harry a Meghan v oficiálnom vyhlásení tvrdia, že fosílne palivá "ohrozujú toto nádherné miesto, ktorému hovoríme domov. Poďme ho zachrániť. Prispejme k tomu každý osobne!" Lenže ich výzva je pokryteckým trapasom, keďZa posledné dva roky Meghan a Harry preleteli 240-tisíc kilometrov.Príkladom môže byť zbytočná cesta súkromným lietadlom, ktorú Meghan podnikla na ceste do New Yorku a späť tento rok v marci, kde slávila ôsmy mesiac svojho tehotenstva. Britská kráľovská rodina ako celok za posledný rok zdvojnásobila svoje emisie oxidov uhlíka. Takže je posledná z tých, kto by sa mal oháňať výzvami voči občanom, aby žili ekologickejšie.