Spevák Drobný to už nevydržal, na Gottovej manželke nenechal nitku suchú: Čo sa deje u nich doma!

Spor medzi českým slávikom Karlom Gottom a jeho bývalým kamarátom, spevákom Milanom Drobným, zachádza ďalej a ďalej.

Dlhoroční priatelia sa rozkmotrili už v roku 2016 a cestu k sebe našli až tento rok. V knihe Blesku Náš Karel k maestrovým 80. narodeninám však mal Drobný potrebu konflikt dovysvetľovať a vytiahol na svetlo falošné obvinenie, ktoré opäť rozpútalo vášne.

Gott potom adresoval Drobnému cez svoju hovorkyňu mimoriadne tvrdé slová a zdá sa, že za bývalým kamarátom nadobro zavrel dvere. Okrem iného vo vyjadrení stojí: ,,Prestaňte sa už konečne priživovať a parazitovať na Karlovi Gottovi a ubližovať jeho rodine, najmä Ivane, ktorú ste svojím klamstvom opäť zahanbil.“ Spevák Drobný sa odmieta so situáciou zmieriť a vydal verejné vyhlásenie. Denníku Blesk povedal, že vlastne plní Gottovo prianie. ,,Vravel mi, že ,riťolezcov´ už má okolo seba dosť a aby som mu vždy povedal, keď sa mi nebude niečo páčiť. A tak to teraz robím.“

Podľa Drobného by ku konfliktu nemuselo dôjsť, keby si so slávikom mohli všetko vyrozprávať medzi štyrmi očami. Tomu mala zabrániť Gottova manželka. ,,Keď si ma nedávno pozvala na Bertrmamku, aby som niečo porozprával pre Karlovu pripravovanú knihu, sľúbila, že si ma nakrúti a potom nás nechá osamote. A myslíte, že to spravila? Strážila ako ostriež, aby sme si niečo nepovedali, až do môjho odchodu! Nenechala nás osamote ani sekundu, ako keby bol Karel nesvojprávny!“ hnevá sa Drobný.

Vo vyjadrení na svojej webovej stránke vysvetľuje svoj pohľad na to, čo sa deje u Gottovcov doma. ,,Pri vstupe pani Gottovej na Bertramku všetkých ľudí blízkych Karlovi nahradila svojou rodinou z Opavy,“ píše Drobný. ,,Pani Gottová sa o Karla naozaj starala a stará dobre (najlepšie platená zdravotná sestra na svete) a ďalej nastúpila jej kamarátka (Stolzová, pozn. red.) ako tlačová hovorkyňa. Karel začal prepisovať nehnuteľnosti.“

Nepáči sa mu, že Gottovci zo služieb prepustili gazdinú pani Jandovú, ktorá bola kamarátka Gottovej mamy a jemu samému bola ako druhá mama 40 rokov. Slávikova manželka s ňou mala mať spor a v roku 2007 u nich gazdiná skončila. Spevak jej vtedy sľúbil, že jej aj tak bude posielať časť platu a bude o ňu postarané. Aj tomu je však koniec.

,,Jeho manželka zašla za pani Jandovou, ktorej vysvetlila, že jej už Karel nebude platiť nič, pretože majú dcéry na drahých školách. Tak asi aby z konta 900 miliónov korún zbytočne nešlo niečo inam,“ rypol si Drobný. ,,Podobne sa vysporiadala s prvou Karlovou dcérou Dominikou. Karel nikam nejde, všetko vybavuje manželka a manažérka v jednej osobe. Preto tiež neuverím, že list smerovaný mne, plný urážok, písal Karel, ktorý je gentleman a tohto štýlu by nebol schopný,“ myslí si spevák.