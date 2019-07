Danko na návšteve Tatárskej republiky: V krajine chce zriadiť slovenský konzulát

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) chce, aby Slovensko zriadilo v Tatárskej republike konzulát.

Predseda parlamentu to povedal v stredu po stretnutí s prezidentom Tatárskej republiky Rustamom Minnichanovom. Súčasťou návštevy slovenskej delegácie v prezidentskom paláci Tatárska bolo aj podpísanie zmluvy o spolupráci medzi petrochemickými spoločnosťami Slovnaft a Tatnefť.

"Beriem si za svoju úlohu domov, aby aj Slovenská republika mala svoj konzulát alebo minimálne obchodné zastúpenie v Tatarstane. Myslím si, že ministerstvo zahraničných vecí by sa mohlo prebudiť a konečne rozvíjať dimenziu nielen diplomacie, ale aj obchodnej spolupráce, a v tom vidím veľkú možnosť," povedal Danko.

Predseda slovenského parlamentu opäť pripomenul možnosti Ruska a konkrétne Tatárskej republiky v obchodnej spolupráci. "Ja vždy otvorene hovorím, že slovenské firmy nemajú šancu spolupracovať a presadzovať sa vo Francúzsku alebo Nemecku," dodal.

Možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce nielen v oblasti obchodu, ale aj turizmu spomenul prezident Tatárskej republiky Minnichanov, podľa ktorého je návšteva vysokých predstaviteľov Slovenska "dobrým signálom do budúcna". Do Tatárska prichádza ročne okolo troch miliónov turistov, z krajín EÚ je to podľa prezidenta okolo 80 000 návštevníkov. Vyššiemu počtu návštevníkov zo Slovenska a, naopak, však podľa Minnichanova bráni chýbajúce priame letecké spojenie.

Tatársky prezident, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti Tatnefť, privítal aj podpis dohody o spolupráci s bratislavským Slovnaftom. "Tatnefť je našou poprednou ropnou spoločnosťou a táto spolupráca v rámci podpísanej dohody má veľa smerov. Samozrejme, tieto spoločnosti spolupracovali aj v minulosti. Ale touto dohodou táto spolupráca dostala oficiálny ráz," povedal tatársky prezident.