Fitnesska zverejnila na Instagrame fotku brucha, ľudia jasajú: Ak čakáte kocky, mýlite sa

Velebia ju! Fanúšikovia tlieskajú fitnesske za odvahu zverejniť fotku, ktorá odráža realitu.

Keď si kliknete na profil nejakej fitnessky, zväčša sa dočkáte dokonalých fotografií perfektnej postavy.

Máloktorá totiž odhalí to, čo ukázala svetu fitnesska a učiteľka Katie Lolas (33) zo Sydney, ktorá zverejnila na Instagrame dva zábery jej brucha. Chcela pred svojimi 154-tisícmi fanúšikmi poukázať na to, že brušné svaly "nie sú navždy", ale zato sebadôvera a sebaláska môžu trvať navždy. Takto (na fotkách) totiž vyzerá vtedy, keď má nafúknuté brucho. "Nebolo jednoduché, zverejniť tieto fotky, predtým som nič podobné nedala von, pretože nikdy neviete, ako budú ľudia reagovať," povedala pre news.com.au. "Toto je realita a nemala by som sa za ňu hanbiť. Nesnažím sa byť dokonalou," dodala.

„Musím priznať, že som bola plochým bruchom posadnutá, ale uvedomila som si, že to je nereálne a povrchné, pretože napriek väčšine fotiek, ktoré vidíme online, nikto nemá ploché brucho 24 hodín 7 dní v týždni. Nadúvanie je pritom prirodzená súčasť života a nik by sa nemal za to cítiť zahanbene," vyjadrila sa na Instagrame, kde ju za zverejnenie reality fanúšikovia doslova velebia. "Inak, rovnako vyzerám, aj keď skonzumujem slušnú porciu jedla alebo počas svojich dní," dodala.