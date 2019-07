Móda pre ňu znamená veľa! Herečka a spiritualistka Silvia Šuvadová si práve z toho dôvodu nenechala ujsť ani prehliadky na Bratislavských módnych dňoch, kde sa to hemžilo nielen krásnymi modelkami, no aj poriadne extravagantnými modelmi. A hoci herečka módu miluje, sú kúsky, ktoré by si nikdy neobliekla.