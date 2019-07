Sudkyňa prepustila na slobodu kapitánku lode, Salvini zúri: Drsné vyhlásenie

Vyšetrujúca sudkyňa v sicílskom meste Agrigento v utorok rozhodla o prepustení nemeckej kapitánky lode Sea-Watch 3 Caroly Racketeovej z domáceho väzenia.

Racketeovú zatkli talianske úrady minulý týždeň za nepovolené zakotvenie na talianskom ostrove Lampedusa so 40 migrantmi na palube, informovala agentúra APA.

Sudkyňa Alessandra Vellová sa nestotožnila s argumentáciou prokuratúry, že Racketeová svojím činom napomáha ilegálnej imigrácii, kládla odpor polícii a nerešpektovala blokádu talianskych teritoriálnych vôd. Naopak, kapitánka podľa nej konala v rámci svojich povinností a bola nútená pristáť na ostrove Lampedusa, pretože prístavy v Líbyi a Tunisku neboli bezpečné.

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini na rozhodnutie sudkyne reagoval s pobúrením a vyslovil sa za vyhostenie kapitánky z Talianska.

"Počítal som s prísnym trestom. Nerešpektovanie zákonov a útok na policajný čln zjavne zrejme nie sú pre talianske súdnictvo dôvodom, aby (Racketeová) skončila za mrežami. Nevadí, pre zločineckú kapitánku je pripravené opatrenie, na základe ktorého ju pošlú späť do jej vlasti, pretože predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť," napísal Salvini v sérii príspevkov na Twitteri.

"Racketeová sa vráti do Nemecka, kde by neboli takí tolerantní k Talianke, ktorá by ohrozila životy nemeckých policajtov," pokračoval Salvini. "Taliansko je hrdé na to, že bráni svoje hranice. Sme iní ako ostatní európski politici, ktorí si myslia, že s Talianskom môžu zaobchádzať ako so svojou kolóniou," dodal.

Loď Sea-Watch 3 vyzdvihla 12. júna celkove 53 migrantov pri pobreží Líbye. Talianske orgány neskôr umožnili vylodenie 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať. Minulú stredu loď vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty. Racketeová povedala, že je pripravená ísť do väzenia za to, že migrantov privezie do bezpečia.