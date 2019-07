Ich životy sú v troskách: Slovenky poslali cez Messenger svoje nahé fotky, našli sa na pornostránke!

Z hodiny na hodinu z nich urobili ľahké ženy. Stovky mladých mamičiek, manželiek i neplnoletých dievčat sa po tom, čo cez súkromnú poštu posielali svojho intímne zábery, ocitli na verejnej pornostránke.

O prípade, v ktorom sa nešťastné ženy už týždne nevedia dovolať pomoci, informujú tvnoviny. Stovky Sloveniek poslali svoje fotky cez súkromnú poštu na Facebooku, neznámy "dobrák" im ich však ukradol a spolu s ich celou identitou vytvoril stránku pre dospelých.

Pre TV Markíza prehovorila 17-ročná dievčina: "Boli to moje nahé fotky, polonahé, čo som poslala priateľovi," priznala pod rúškom anonymity poškodená s tým, že v živote by jej nenapadlo, že sa niekto dostane do jej zaheslovaného Messengera.

Viaceré z poškodených žien sa obrátili na políciu, na odpoveď však čakajú už týždne, informuje portál TV Markíza. Odborníci varujú, že v takýchto prípadoch im nikto nepomôže a rovnako sa nemôžu spoliehať ani na "bezpečnosť" na sociálnych sieťach.