Pikantná oslava narodenín herečky Lindsay Lohan: Fanúšikom sa ukázala úplne nahá

Lindsay Lohan oslavuje svoje narodeniny svojsky, ako vždy.

Herečka, hudobníčka a hviezda reality šou v jednej osobe zverejnila na Instagrame v predvečer svojich 33. narodenín fotografiu, ktorá prebudí fantáziu nejedného človeka, informoval portál ET online.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Náhá selfie pred zrkadlom zachytáva Lindsay sediac na podlahe s prekríženými nohami a rukami, aby takto zakryla všetko, čo ukázať už nechcela. Na fotke nemá nič oblečené, zdobia ju jedine náušnice, náramok a blýskajúci sa prsteň.

Lindsay, ktorá v roku 2011 pózovala pre časopis Playboy, zdieľala aj ďašie dve videá, na ktorých zachytila prednarodeninovú večeru so svojimi kamarátmi. "Ako veľmi to je cool ? Milujem to," povedala počas toho, ako nakrúcala video.

Tento rok ešte môžeme od Lindsay očakávať pravdepodobne nový hudobný album potom, čo na sociálnu sieť Twitter, podľa všetkého zo štúdia, napísala, že 'tvrdo pracuje'.