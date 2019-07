Najväčší labyrint Európy je vo Vlčkovciach: Bludisko v kukurici dá zabrať deťom aj dospelým

Miesto, aké sa len tak nevidí! Za obcou Vlčkovce (okr. Trnava) už po druhýkrát otvorili nevšednú zábavu, ktorá láka stovky ľudí. Kukuričné bludisko má na svedomí partia ľudí, ktorá sa počas mesačnej výroby poriadne zapotila.

Z kukurice vytvorili úplne presnú mapu Slovenska. Okrem toho vysekaliv kukurici aj bludisko v tvare štátneho znaku SR.

Nový Čas otestoval, za aký čas prejdú labyrintom tri skupinky detí zo Základnej školy v Trnave, ktoré si momentálne užívajú letný tábor.

Originálne kukuričné bludisko, ktoré je najväčšie v Európe prvýkrát otvorili v minulom roku. Vtedy však bolo s inou tematikou. Dnes je to mapa i znak Slovenska. „Zasiali sme na 4,5 hektára ešte koncom apríla kukuricu. Museli sme počkať, dokiaľ trošku vyrastie. Následne sme presne podľa mapy ťahali lano a podľa toho sme vedeli, kde treba kukuricu vybrať. Všetko sme robili ručne,“ hovorí sympatický majiteľ labyrintu Juraj (38).

Podľa GPS sedia na mape aj miesta. „Čiže presne, kde je na mape Trnava, je aj u nás, a takto je to s každým jedným mestom na mape. Deti majú v bludisku stanovištia a tam majú hádanky, kde by mali vedieť, o aké mesto ide. Pre úplne malé detičky je určený slovenský znak, čo je menšie bludisko,“ pokračuje. Bludisko dá zabrať nielen deťom, ale aj dospelákom.

„Trasa meria 2 000 metrov a za jediný deň môžu precestovať celé Slovensko od Bratislavy po Košice a poriadne sa pritom zamotať. Vašou úlohou je zistiť, kde práve ste, podľa toho sa zorientovať a pokračovať správnym smerom. Spolu navštívite 10 miest,“ upresnil Juraj s tým, že po ceste sa niektorí ľudia aj najedia. „Keď už sú malé kukuričky, ľudia radi ochutnávajú,“ pousmial sa majiteľ.

Prvá skupina - nedošli do cieľa, čas: 35 minút

Ako prvá išla skupina tých najmenších s učiteľkou Zuzkou (46). „Bola to poriadna drina. Deti už nevládali a nejako sme sa strácali. Je to náročné,“ povedala s úsmevom učiteľka, ktorá sa s deťmi vrátila už po 35 minútach s tým, že bludisko neprešli ani do polovice.

Druhá skupina - čas: 1 hodina Otvoriť galériu Druhá skupina Zdroj: jf

Ako druhá sa rozhodla kukuričné bludisko prebádať partia školákov - štvrtákov. „Zvládli sme to a všetky stanovištia sme uhádli, máme aj mapku s mestami, ktoré sme, samozrejme, dobre vedeli a poznali. Pre nás to nebolo náročné, práve naopak, zdalo sa nám to jednoduché,“ pochválili sa chlapci, ktorí dostali za výborný výkon aj medaily

Tretia skupina - čas 1,5 hodiny Otvoriť galériu Tretia skupina Zdroj: jf

Tretiu skupinu tvorili prevažne dievčatká s pani učiteľkami Jarkou (56) a Julkou (56). „No neviem, ale boli sme dvakrát v Prešove, tiež dvakrát v Trnave i v Košiciach. Ostatné mestá sme ani nenašli. Je to veľká drina a v úzkych uličkách máte čo robiť, aby ste sa fakt nestratili,“ zhodli sa sympatické učiteľky.