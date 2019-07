Syn povedal rodičom, že je gay netušiac, s čím vyrukujú oni: Šokujúce priznanie!

Bruce a Joanne Hamiltonovci sa vzali v roku 1994 a splodili spolu dvoch synov. Mladší z nich, dvadsaťtriročný Tyler sa im pred dvoma rokmi priznal, že je gay. V tej chvíli sa rodičia rozvádzali a mali pocit, že už nemajú čo skrývať...

Matka Joanne už mala navyše vzťah so ženou, tak priznala, že je lesbička. A pretože otec Bruce sa nemusel hrať na heterosexuála, priznal, že celý život je gay. Jediným heterosexuálom rodiny zostal Tylerov o rok starší brat.

Bruce a jeho syn Tyler, pochádzajúci z amerického Connecticutu, tento rok spoločne vyrazili do New Yorku na Gay Pride. "Bol som ženatý dvadsaťtri rokov, ale to všetko je minulosť. Konečne som mal dosť síl povedať, že už nechcem taký život žiť ďalej. Nechcem pokračovať život v lži. Chcel som žiť pravdivo, preto som všetko radšej priznal," zveril sa Bruce v uliciach New Yorku denníku New York Post.

Joanne po rozvode s ním začala žiť so ženou. "Netušil som, že je lesbička, ona netušila, že som gay, boli sme manželmi dvadsaťtri rokov," dodal Bruce Hamilton. "Tak nejako som to vedel už skôr, než mi to sám povedal," priznal Tyler v rozhovore s novinármi. "Bolo pre mňa ľahké mu to zveriť, pretože som vedel, že mi bude rozumieť. Pár vecí som sa od neho naučil, ale niekedy je to stresujúce, pretože mám pocit, že ma stále kritizuje, keď robím niečo, čo on by urobil takisto, pretože je rovnaký," dodal Tyler Hamilton.

Prípad, že sú obaja rodičia a dieťa homosexuálne, je vzácny. Sexuálna orientácia nie je dedičná, čo dokazuje ako starší zo synov, ktorý je heterosexuál, tak väčšina prípadov gayov a lesbičiek, ktorí majú heterosexuálnych rodičov.