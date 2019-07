Slovák sa stal pravou rukou narkobaróna: Po odsúdení za veľkou mlákou nastal v prípade Adriána zvrat

Klepli mu po prstoch! Na thajskom ostrove Phuket rozložili ešte v roku 2013 jednu z obávaných drogových skupín.

Za mrežami skončil aj Slovák - Adrián Valkovič, prezývaný Alex. Portálu nastope.sk sa podarilo zistiť, že pravú ruku obávaného narkobaróna Josepha Manuela Huntera priviezli ozbrojené zložky na Slovensko.

Americká agentúra DEA slávila v roku 2013 úspech. Tajnej službe sa totiž zadržaním narkobaróna Huntera podarilo medzinárodný drogový kartel úplne rozložiť. Valkovič, prezývaný Alex, bol podľa zistení agentov DEA vycvičený člen francúzskej légie. Slovák, ktorý mal pôsobiť ako Hunterova pravá ruka, sa podľa thajských médií dokonca oženil s dcérou policajného funkcionára. Tam ho aj pred 6 rokmi zadržali pre obchod s drogami a previezli do USA, kde ho súd v New Yorku odsúdil na 113 mesiacov väzenia.

Podľa informácií nastope.sk si trest vyhlásený americkým súdom neodpyká za veľkou mlákou. „A. V. bol odsúdený rozsudkom súdu v New Yorku–Južný obvod zo dňa 15. 1. 2016 za trestný čin prípravy, distribúcie a držania s úmyslom distribuovať 500 g a viac metamfetamínu na účely nezákonného dovozu a bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 113 mesiacov. Ministerstvo spravodlivosti USA požiadalo listom zo dňa 12. 9. 2016 Ministerstvo spravodlivosti SR o prevzatie odsúdeného A. V. na výkon trestu odňatia slobody na územie SR v zmysle Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb,“ potvrdila informácie portálu hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová s tým, že pravá ruka narkobaróna Huntera je už na Slovensku.

„Po právoplatnom uznaní cudzieho rozhodnutia Krajským súdom v Bratislave a nariadením výkonu trestu Okresným súdom Bratislava IV bol A. V. 5. 10. 2018 prevezený z New Yorku do Viedne (prílet 6. 10. 2018) a následne na územie Slovenskej republiky, kde bol umiestnený do ústavu na výkon trestu odňatia slobody,“ dodala. Naše orgány ho podľa informácií portálu nastope.sk stíhajú za vydieranie podnikateľa zo Záhoria.