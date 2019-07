Sajfa s manželkou Veronikou sa preriekli: Prezradili nechtiac pohlavie bábätka?

Bude to chlapček alebo dievčatko? Moderátor Matej Sajfa Cifra (39) sa aj s manželkou Veronikou Ostrihoňovou (30) už čoskoro stanú rodičmi svojho prvého dieťatka.

Na príchod ich pokladu sa preto Sajfa poriadne pripravuje a okrem toho, že sa vzdeláva pomocou literatúry, prezradil aj to, či si trúfa na to, aby bol počas pôrodu so svojou manželkou. Okrem toho sa však budúci rodičia v internetovom rozhovore rozohnili o svojom potomkovi natoľko, že zrejme nechtiac prezradili, že čakajú chlapčeka. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sajfa a Veronika sa už čoskoro budú tešiť z novej úlohy, keď sa im má narodiť ich prvý potomok. Napriek tomu, že manželia si informácie o dieťatku nechávali dlho len pre seba, nedávno na internete uverejnili video, na ktorom prezradili veľa detailov. Dvojica sa pri rozprávaní o svojom dieťatku dokonca rozrečnila natoľko, že v jednej chvíli vyhŕklo redaktorke televízie Markíza z úst zámeno, ktoré naznačuje, že k Sajfovcom pribudne synček.

Pri otázke, keď sa fanúšikovia pýtali na farbu detskej izby, sa Sajfa vyjadril, že svoje dieťaťko nechcú nijako obmedzovať a farebne definovať, na čo ihneď zaregovala Veronika. „Áno, nechceme ho zadefinovávať,“ na čo sa na chvíľku zháči a dodá: „Ho alebo ju,“ rýchlo vyhŕkne Ostrihoňová, ktorá tak zrejme prezradila viac, ako chcela. Či to tak aj naozaj bude a onedlho sa budú tešiť z chlapčeka, ukáže až čas, keďže blondínka je momentálne už v posledných týždňoch tehotenstva.

Podpora pri pôrode

Obaja sa však na príchod bábätka veľmi tešia a moderátor dokonca priznal, ako sa na svoje prvorodené dieťa pripravuje. „Chystám sa na pôrod drobnou literatúrou, ale máme ešte nejaký čas, takže sa budem viac,“ povedal Novému Času Matej s tým, že sa už dokonca odhodlal na to, aby svoju manželku podporoval aj v tých najťažších chvíľach.

„Bola by veľká chyba, keby som ako muž pri pôrode chýbal, a aj manželka je z toho nadšená,“ dodal moderátor s tým, že svojho potomka sa už nevie dočkať. „Samozrejme, že sa budem snažiť pomáhať aj potom, keď sa bábätko narodí. Minimálne v polovici všetkých povinností,“ priznal nadšený Sajfa.

Je teda zrejmé, že Matej si je svojou účasťou na pôrodnej sále istý, a dokonca sa chystá aj na ďalší krok. „Chcel by som prestrihnúť pupočnú šnúru, veď to patrí k tomu, keď tam budem. Teším sa na to, lebo je to krásny moment,“ uviedol spíker.