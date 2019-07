Rázny brankár Marek Čiliak o problémoch so Slovanom: Neustúpim, peniaze chcem hneď!

Časť hráčov je ochotná súhlasiť so splátkovým kalendárom, časť rozmýšľa a ďalší trvajú na vyplatení kompletnej dlžnej sumy.

Medzi nich patrí aj reprezentačný brankár Marek Čiliak (29), ktorý uplynulú sezónu pôsobil v Slovane a pred záverom základnej časti KHL odišiel do Komety Brno. Vzhľadom na výplatnú politiku belasých, ktorí si v posledných rokoch pokazili meno v celom hokejovom svete, sa mu ani nemožno čudovať.



? Sledovali ste v pondelok tlačovú konferenciu Slovana?

- Áno a bol by som úprimne rád, keby sa belasým podarilo splniť ciele, ktoré si dali. To znamená splniť podmienky na štart v slovenskej extralige a hlavne uhradiť dlhy z predchádzajúcich sezón.

? Ako prebiehala, resp. prebieha vaša komunikácia s vedením HC, čo sa týka vašich meškajúcich výplat?

- Ja s nimi žiadnu komunikáciu nevediem. Zo Slovana ma nikto nekontaktoval, takže všetko rieši môj právnik.

? Slovan v pondelok avizoval, že už začal hráčom posielať chýbajúce výplaty. Nabehlo vám tiež niečo na účet?

- Zatiaľ nie. (Telefonovali sme spolu včera o 13.00 hod. - pozn. red.) Mám však účet v českej banke, takže je možné, že prevod môže trvať o niečo dlhšie ako chalanom na Slovensku.

? Ste ochotný pristúpiť na splátkový kalendár, alebo chcete mať vyplatené všetko hneď?

- Pristúpim len na druhú možnosť, so splátkovým kalendárom nesúhlasím. Slovan mal dosť času na to, aby celý problém riešil i vyriešil. Ak chce hrať extraligu, do konca júla by mal podlžnosti vyplatiť. Preto verím, že sa tak aj stane.

? Ste v kontakte s bývalými spoluhráčmi, alebo si to riešite sám s právnikom?

- Viem, že sa utvorili nejaké skupinky bývalých hráčov Slovana, ktorých nechcem menovať. Ja si to však riešim sám za seba vlastnou cestou.

Týmto najviac dĺžia (odhad Nového Času)

Jeff Taffe (38), útočník - 300 000 eur

Kyle Chipchura (33), útočník - 250 000 eur

Barry Brust (35), brankár - 200 000 eur

NAVRHOL BANKROT

Hokejový klub Slovan Bratislava podľa portálu sme.sk čelí návrhu na vyhlásenie bankrotu. Podal ho jeden zo šesťdesiatich hráčov, ktorým slávny klub dlhuje na výplatách spolu tri milióny eur. Okresný súd Bratislava I zatiaľ o návrhu nerozhodol, podľa zákona má sudca Vladimír Sklenka na rozhodnutie čas do pondelka 15. júla. Sklenka bol v utorok práceneschopný.