Legendárny Baresi prehovoril o kvalite v Serie A: Našu prestíž spasil Ronaldo

Vyhral takmer všetko! Futbal sa stal súčasťou jeho života. Dodnes ostal pri ňom. Jedna z najväčších talianskych a svetových legiend Franco Baresi (59) sa nikdy neodtrhol od AC Miláno. Celú 20-ročnú kariéru bol verný iba červeno-čiernym farbám. Teraz pracuje v klube v oddelení marketingu. Práve on otvoril na petržalskom štadióne 8. ročník Italia Soccer Campu, ktorý organizuje Všeobecná úverová banka.

Stovka detských talentov od 7 do 14 rokov prežije vzrušujúci prvý prázdninový týždeň s futbalom. Traja najlepší účastníci tábora potom za odmenu vycestujú do tréningového strediska Coverciano.Chceme, aby deti boli šťastné, či z nich vyrastú veľkí futbalisti, alebo sa budú venovať niečomu inému,“ povedal Baresi.

Majster sveta 1982 a majiteľ všetkých troch kovov zo šampionátov pozorne sleduje najvyššiu domácu súťaž. Jej úroveň v posledných rokoch išla nadol a v pohárovom koeficiente ju dokonca predstihla nemecká bundesliga. Lenže takto pred rokom vtrhol do Serie A Cristiano Ronaldo a dosť vecí sa zmenilo. „Príchodom tejto veľkej osobnosti získala naša liga opäť na prestíži. Už stagnovala, ale teraz napreduje. Prišli do nej viacerí dôležití hráči, a tak jej kvalita pomaly stúpa.“ Bývalý skvelý obranca Baresi sa dve desaťročia nepohol z klubu AC Miláno. „Rossoneri“ však už nie sú tým postrachom súperov ako počas jeho éry. „Tréner Sacchi vtedy priniesol do tímu novú filozofiu a organizáciu hry. V tom vynikal. Aj dnes máme v Miláne dosť šikovných hráčov. Som presvedčený, že sa pomaly vyhrabeme nahor,“ želá si Baresi.

Franco Baresi

 zlato MS 1982, striebro MS 1994, bronz 1990

 2-násobný semifinalista ME

 6-násobný majster Talianska s AC Miláno

 3-násobný víťaz Ligy majstrov

 Futbalista Talianska (1989/1990)