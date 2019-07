Peter Sagan je už dejisku štartu Tour de France: A teraz si idem po zelený rekord!

Už je na mieste činu! Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan (29) hneď v pondelok po domácich majstrovstvách v Trnave vycestoval do Bruselu. Práve v hlavnom meste Belgicka odštartuje už túto sobotu prvá etapa prestížnych pretekov Tour de France.

O motiváciu má šesťnásobný držiteľ zeleného dresu na Tour de France rozhodne postarané.

? Ako hodnotíte svoju prípravu na Tour?

- Nemám sa na čo sťažovať. V Kalifornii som vyhral jednu etapu. V Amerike som absolvoval kvalitnú prípravu. Vo Švajčiarsku sa mi podarili pekné výsledky, tak­že nemám prečo byť negatívny.

? Po domácich majstrovstvách vás však po dlhých ôsmich rokoch uvidíme v štandardnom tímovom drese...

- Áno? Neviem, nejako mi to žily netrhá.

? Ako sa cítite v porovnaní s vlaňajškom? Ste na rovnakej ceste?

- Myslím si, že toto sa nedá nejakým spôsobom odmerať. Nejde o to, ako sa cítim, alebo či som o krok pred alebo vzad. Ide o to, aké výsledky dokážem spraviť. Mal som už aj lepšie ročníky a zelený dres som nevyhral. Naopak, mal som aj horšie ročníky a vyhrať som dokázal.

? Máte ešte motiváciu?

- Jasné! Tento rok to bude špeciálne. Veď predsa môžem prekonať rekord v počte zelených dresov. To je veľká motivácia.

? Bude teda zelený dres?

- Neviem, uvidíme.

? Podľa odborníkov má byť tento rok Tour obzvlášť náročná. Oveľa viac ako v minulosti. Hlavne čo sa týka alpských etáp...

- Ešte som trať neštudoval do detailov. Viem, že prvá etapa bude pre šprintérov a druhá je časovka. Je o mne známe, že kopce rád nemám. Ja sa však pokúsim dôjsť do cieľa.

? Aj počasie má byť dosť nevyspytateľné. Dá sa na takéto extrémne podmienky vôbec pripraviť?

- Na to sa dá iba reagovať. No pre všetkých je to v daný moment rovnaké. Dá sa na to svojím spôsobom pripraviť, ale situácia je každý deň iná.

? Chystáte pre fanúšikov nejakú novinku? Pôjdete trebárs na novom bicykli?

- Toto je skôr otázka na tím. Uvidím, s čím prídu. Oni mi dopredu totiž nikdy nič nepovedia, pretože ma chcú prekvapiť, takže neviem.

? Iba nedávno ste podpísali novú zmluvu. Ste v tíme BORA spokojný? Plnia vaše predstavy?

- Určite áno. Som rád, že mám v tíme Daniela Ossa. Je to môj veľký kamarát a tvrdý pracant. Dúfam, že aj vďaka nemu sa tento rok na Tour nestane nič nečakané a že sa vyhnem zraneniam.