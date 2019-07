Dalajláma zavtipkoval v rozhovore, svoje slová oľutoval: Ženám posiela hlboké ospravedlnenie

Tibetský duchovný vodca dalajláma vyjadril "hlbokú ľútosť" nad svojimi vyjadreniami na adresu žien, ktoré zazneli v nedávnom rozhovore pre stanicu BBC. Informovala v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie dalajlámovej kancelárie.

Dalajláma poskytol interview v meste Dharmšála v severoindickom zväzovom štáte Himáčalpradéš, ktoré je jeho exilovým sídlom.

Duchovný vodca na otázku, či by jeho reinkarnáciou mohla byť žena, povedal, že by musela byť atraktívna. "Ak príde dalajláma ženského pohlavia, mala by byť viac atraktívna," povedal tibetský duchovný vodca, ktorého na svojej webovej stránke citovala stanica BBC. Dalajláma podľa vyhlásenia nemal v úmysle dotknúť sa žien a hlboko sa ospravedlňuje tým, ktorým jeho slová ublížili.

Tibetský duchovný vodca sa kriticky vyjadril aj na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Keď sa stal prezidentom, vyjadril myšlienku "Amerika na prvom mieste" (America first). To nie je správne," povedal a dodal, že Amerika by mala prevziať globálnu zodpovednosť. Trumpove emócie sú podľa jeho slov "komplikované".