Kúrenie na plyn? Pohodlnejšie a najmä zdravšie

Rozumieme vám, o blížiacom sa víkende ste mali inú predstavu, než ísť na vidiek píliť rodičom drevo na zimu. Jasné, otca s mamou vždy radi vidíte, ani fyzická námaha vám nie je cudzia, veď sami sa ňou zbavujete pracovného stresu, ale svoju voľnú sobotu ste chceli stráviť úplne inak…

Zároveň však viete, že ak rodičom nepomôžete, tak to drevo budú píliť hádam až do sebazničenia sami, akoby nestačilo, koľko sa nabehajú v zime, čo budú polienka nosiť z kôlne do domu k peci. Pomôžte im, ale inak – dajte stopku kúreniu na drevo a rodičov pripojte k zemnému plynu . Nech si „na staré kolená“ dožičia oddych a konečne si vo väčšom zdraví užijú aj viac zaslúženého pohodlia.

Sieť až k protinožcom a späť

Vedeli ste, že naša krajina má druhú najhustejšiu sieť plynovodov v Európe? Jej dĺžka je 33 300 kilometrov, čo je ako vzdialenosť letu z Bratislavy k protinožcom do austrálskeho Sydney a späť. Aj preto dnes máme na Slovensku zo všetkých obcí splynofikovaných až 77 %, v ktorých žije viac ako 94 % obyvateľov republiky. S dostupnosťou zemného plynu teda nie je problém a rodičov k nemu môžete pripojiť aj vy sami – dá sa to pohodlne a rýchlo aj cez internet.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zvládnuteľné platby bez dymu a prachu

Vykurovanie uhlím a drevom patrí k tým lacnejším, avšak len navonok. Pretože ak zoberieme okrem ich ceny do úvahy aj dopravu skladovanie, pílenie, prikladanie, ale hlavne hodnotu zdravia, ktoré takéto kúrenie ohrozuje, o výhodnej cene nemôže byť ani reči. Pokiaľ ide o kúrenie plynom, mesačné platby za plyn určite zvládnu aj seniori. Navyše, vašich rodičov už nebude dráždiť na kašeľ z dymu a prachu, pretože budú žiť v zdravšom prostredí.

3E princípy

Zemný plyn je 3E : je ekologicky šetrný, ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny. Vďaka týmto trom „éčkam“ zemného plynu budú mať vaši rodičia pohodlné, dostupné a zdravé prostredie, ktoré si na jeseň života určite zaslúžia. Prečo teda nevyužiť dostupnosť zemného plynu a jeho výhody? Ak poznáte slovenskú múdru rozprávku o troch grošoch, tak ten jeden, ktorý vám v mladosti požičali vaši rodičia, im môžete vrátiť aj týmto spôsobom.

Stačí len zmeniť nazeranie na zemný plyn a získate mnoho: pohodlné a čisté vykurovanie za rozumnú cenu; zároveň prispejete k zlepšeniu kvality ovzdušia; znížite chorobnosť starších ľudí a u starkých na návšteve sa budú zdravšie cítiť aj vaše deti. Ekonomicky výhodnou a ekologicky šetrnou voľbou kúrenia je zemný plyn. Vykurujme zodpovedne a rozumne!