Ženy závidia mladej učiteľke jej sebavedomie: Keď ju uvidíte od hlavy po päty, bude vám to jasné

Celý život čelí nadávkam. Moletka roky bojovala s nadváhou, napokon rezignovala a dnes je konečne šťastná.

Učiteľka Megan Fisher (28) z New Yorku bola roky posadnutá chudnutím. Po tom, čo ju v detstve šikanovali kvôli jej nadváhe, zvažovala dokonca žalúdočný bypass.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Keď mala 20 rokov, myslela si, že šťastie závisí od chudnutia a vyskúšala každú diétu, ktorú našla. Žila s priateľom, s ktorým nebola šťastná, pracovala v práci, ktorú nenávidela, a tak sa cítila úplne mizerne, píše dailymail.co.uk.

Dnes je všetko inak. Megan sa aj s konfekčnou veľkosťou XL cíti sebavedomejšie ako kedykoľvek predtým a užíva si život vďaka tomu, že sa naučila sebaláske. Uvedomila si, že môže byť šťastná aj v tele, ktoré možno nespĺňa predstavy spoločnosti o kráse. Vďaka sebavedomiu a stotožneniu sa s vlastným telom, sa teraz bez problémov ukazuje v plavkách na Instagrame. Chce tým upozorniť na fakt, že bikiny nie sú len pre dievčatá veľkosti XS.

Hoci ešte aj dnes dostáva správy, v ktorých ju označujú cudzinci za veľrybu, ona zverejňuje fotku za fotkou a dúfa, že aj ostatné ženy pochopia, že ich váha (alebo iný "hendikep") by im nemala brániť v tom, aby sa cítili skvele. A o tom to je. Nie je dôležité, čo si o vás myslia iní, ale čo si vy myslíte o sebe. Myslite na to. :-)