Irina Shayk vyvolala rozruch kabelkou: Odkaz pre Bradleyho Coopera?!

V ostro sledovanom rozchode modelky Iriny Shayk a herca Bradleyho Coopera ide do tuhého. Irina sa objavila v uliciach New Yorku s kabelkou, ktorá vzbudila pozornosť.

Skutočné problémy vo vzťahu Coopera a Shayk začali počas propagácie filmu Zrodila sa hviezda, ktorý bol Cooperom režírovaný. Objavil sa v ňom po boku speváčky Lady Gaga a fanúšikovia si všimli, že vzájomná chvála dvojice a mnohé interakcie vyvolávali dojem tajného romániku. Ich iskrivé vystúpenie na Oscaroch, ktoré obaja označili len za herecký výkon, spustil ďalšiu vlnu pochybností.

Málokoho prekvapilo, keď Irina a Bradley začiatkom júna oznámili po štyroch rokoch vzťahu rozchod. Odvtedy sú obaja sledovaní na každom kroku. Irina sa odsťahovala do New Yorku spolu s ich dvojročnou dcérkou Leou. Na verejnosti ju možno vidieť pri častých prechádzkach s dcérkou v kočíku, a taktiež pokračuje v práci modelky – v utorok na Instagrame potvrdila spoluprácu so značkou Moschino.

Shayk rozhodne prekvapila, keď vykročila do ulíc New Yorku s najnovším doplnkom. Dizajn malej červenej kabelky značky Olympia Le-Tan je inšpirovný knihou od Dostojevského, nazývanou The Idiot (v preklade, Idiot). Môžeme len hádať, či sa modelka snažila svetu týmto najnovším módnym kúskom niečo vyhlásiť o svojom expartnerovi Cooperovi.