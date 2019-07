Škandalózne zábery! Na Belohorcovej muža sa vo Varoch lepila krásna bruneta: Zuzana, toto sa ti nebude páčiť

Tomu sa povie kontroverzné zakončenie festivalu v Karlových Varoch! Svoje miesto na výslní si tento rok užila aj bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (43) s manželom Vlastom Hájekom (43).

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Čo sa stalo vo Varoch, zostane vo Varoch?! Rodičia Salmy (9) a Nevia (5), ktorí žijú v Amerike od roku 2012, si nenechali ujsť poriadnu párty, ktorou je pre množstvo celebrít vyhlásený Filmový Festival Karlovy Vary. Lukratívne bývanie v Miami tak na čas vymenili za Česko, čo Vlastovi vôbec neprekážalo. Práve naopak! Festival ukončil na veľkej párty s manželkou a priateľmi.

Mimoriadne kontroverzne však výpálil samotný odchod hostí o piatej ráno, keď Vlasta začal bez rozmyslu natáčať videá na svoj verejný profil na Instagrame. Spolu s manželmi Perneckými, Janou Tesárkovou či Petrom Liesnerom uverejnil zábery, ktoré sa však manželke Zuzane nemusia páčiť. Pobúrili minimálne priaznivcov česko-slovenského páru.

Jedna z krásnych žien mala totiž k Vlastovi až príliš blízko. A to pred očami všetkých! "Keď príde ten kus Ameriky sem, to je zážitok," nechala sa počuť vo videách brunetka Jana, na čo sa spustili pokusy o dokonalú angličtinu a iné výstrelky. Čo však fanúšikov šokovalo najviac, boli ich intímne gestá. Upozornila na ne čitateľka Miška. Ako to vysvetlil Zuzane?

Svoje nočné vyčíňanie zjavne úspešne ututlal a videá vôbec nevymazal. V utorok ráno na Instagrame priznal Vlasta Hájek len to, že sa príliš nevyspal a nemá hlas. "Trošičku nemám hlasivky, ale je to ok," tvrdil. Pri pohľade na usmievajúcu sa Zuzanu bolo jasné, že mu bolo po chvíli všetko odpustené.