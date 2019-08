Redaktor Telerána Vratko Sirági býva v útulnom bytíku: Jedno miesto nám odmietol ukázať

Redaktor Telerána Vratko Sirági (30) býva v prenajatom bytíku v širšom centre Bratislavy. Táto časť mesta mu absolútne vyhovuje, pretože sa všade dostane rýchlo. Do budúcnosti si však sám seba vie predstaviť v domčeku so záhradou.

„V tomto dvojizbovom bytíku žijem už 2 roky. Bývam pri Trnavskom mýte a ruch mesta mám celkom rád,“ začína svoje rozprávanie Vratko, ktorý zatiaľ žije sám. Možno preto si dopraje slobodu nemať v byte vždy dokonalý poriadok. Napríklad hneď za vchodovými dverami má veľké skrine, kde uskladňuje všetko oblečenie. „Tam vás však nepustím, lebo ako to v takom dobrom šatníku býva, je tam veľký neporiadok a to nechceme vidieť,“ smeje sa.

Každá vec má svoj význam

Kuchyňa je malá, ale vďaka dobrému usporiadaniu nepôsobí stiesnene. Nachádza sa v nej aj pultík so stoličkami, kde redaktor jedáva. „Mala by byť takým srdcom domova, no priznám sa, že veľa času na varenie nemám a nie som úplne najšikovnejší kuchár. Vidíte, že tu mám po raňajkách ešte neumytý riad, pretože som vstával na vysielanie Telerána. Viem si urobiť praženicu, párky, zvládnem aj čaj a, samozrejme, kávu, pretože tá je základom ak pracujete v rannej televíznej relácii. Keď musím, som taký rýchly kuchár, varím so všetkým všetko a najlepšie naraz. Takže panvica, oheň, zelenina, mäso, príloha a koreniny naraz. Pomiešate, povaríte a je hotovo.“

Priamo z kuchyne sa vchádza do pohodlnejšej časti bytu, do obývačky. „Nemám tu veľa vecí, ale má to jednu výhodu. Keď utierate prach, nemusíte toľko vecí nadvihovať. Od detstva som veľkým fanúšikom Harryho Pottera, takže tu mám pár vecí z tohto filmu. Rád navštevujem Londýn, kde si ich kupujem. Nájde sa tu aj niekoľko anjelov. Nie som síce zberateľ, ale mám ich rád, pretože pre mňa symbolizujú pokoru. Svoje miesto tu majú aj fotky. Za rodinou dochádzam veľmi málo, tak mi robia radosť aspoň na diaľku. V rámikoch však mám aj kolegov z Telerána, pretože to sú naozaj veľké priateľstvá. Gauč je moja oáza pokoja a relaxu, je to miesto, kde sa večer zvalím, vydýchnem si a odpočívam. Každá vec, ktorú v byte mám, má pre mňa svoj význam. Napríklad obraz s čarovnou vílou, ktorá sedí na strome, mi dala bývalá kolegyňa, ktorá amatérsky maľuje a týmto mi chcela dať do života posolstvo, aby sa mi plnili sny a mal som pekný život. Preto ho mám na poličke v strede.“

Zariaďoval sám

Celý byt si redaktor zariaďoval sám. „Priznám sa, že som dosť tvrdohlavý, takže ak mi aj niekto chce pomôcť, urobím to po svojom. Takže zariadenie a farebnosť som vyberal sám a s detailmi mi pomohla rodina a kamaráti. Ak mi chýbala napríklad lampa, tak mi ju priniesli.“ Najobľúbenejšia časť môjho bytu je spálňa. Zoberiem si knižku, tá k môjmu relaxu patrí. No a mám aj gitaru. Zatiaľ som si netrúfol na domáce zvieratko. Tým, že som v byte veľmi málo, nemal by sa oň kto postarať, tak som to chcel skúsiť aspoň s nejakým hobby. Hrať zatiaľ len začínam, takže sa to ešte nedá úplne nazvať hraním, ale je to jedna z vecí, ktorú mám rád a ktorá môj voľný čas spestruje,“ hovorí začínajúci gitarista.

Vratko pochádza z Veľkého Krtíša, kde žil tiež v paneláku. „Mali sme však záhradu aj s chatou, takže vždy ma lákalo dať si rannú kávu v záhrade. Určite teda sám seba vidím o nejakých pár rokov v rodinnom dome. Predstavujem si taký útulný 4-izbový bungalov na nejakom maličkom pozemku. Chcel by som tam mať terasu, kde si po práci oddýchnem obklopený zeleňou,“ sníva. Zatiaľ mu stačí balkón.

„Rád tu sedávam aj s priateľmi. Mám aj vodnú fajku, keď mesto stíchne vtedy si ju tak najviac vychutnám. Najlepšie to je v lete, keď mám viac voľného času. Zavolám mojich priateľov, posedíme spolu a je to veľmi fajn.“