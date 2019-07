Bývalá misska Silvia Lakatošová bez okolkov priznáva: Za peknými ženami sa otáčam

Každoročná súťaž denníka Nový Čas Miss leta je v plnom prúde! Už šestnástykrát môžu naši čitatelia hlasovať za svoju favoritku spomedzi dievčat z celého Slovenska a získať množstvo cien.

Jednou z porotkýň súťaže je naslovovzatá odborníčka na ženskú krásu - bývalá miss Silvia Lakatošová (45). S výberom dievčat do súťaží krásy má dlhoročné skúsenosti a pre finalistky Dievčaťa leta má pripravených niekoľko prekvapení.

Prvýkrát ste porotkyňou súťaže Miss leta. Sledovali ste ju niekedy, vedeli ste o nej?

Vždy som ju sledovala a hovorila som si, aké tam máte krásne dievčatá. Čo som však netušila, je to, že sa hlasuje len na základe fotografií, ktoré tie baby posielajú. Registrujem, že niektoré sa potom objavili aj v súťažiach Miss a aj u nás v semifinále Miss Universe bola kočka, ktorá sa zúčastnila na Miss leta. Takže túto súťaž naozaj veľmi dobre poznám. Veľmi sa preto teším, že ste ma konečne oslovili a môžem byť v porote.

Ste zvyknutá, že na kasting do vašej súťaže prídu dievčatá osobne. Tu budete vyberať len podľa fotiek. Čo si na nich budete najviac všímať?

Toho sa fakt normálne bojím, je to pre mňa úplne nová skúsenosť, pretože musím vidieť, cítiť, dotknúť sa, aby sa objavil šarm a iskra. Fotografia pri dnešných technológiách a retušiach dokáže veľmi veľa skryť. Samozrejme, že tak ako po tých rokoch vidím na ženách, čo majú upravené a vylepšené, to isté vidím aj na fotke. Budem sa snažiť vyberať tú najprirodzenejšiu, všímať si pózy, celkovú úpravu. Párkrát sa mi stalo, že som sa pozrela na fotku dievčaťa, ktoré chcelo prísť na kasting, a bola som unesená a povedala som si - wow. A potom prišla osobne, a bol to niekto úplne iný. Preto som na to zvedavá. Miss leta je po rokoch v tomto biznise pre mňa veľkou výzvou. Takže hlavne ma zaujme prirodzenosť bez nejakých väčších úprav.

Čo si všímate na ženách ako prvé?

Dosť často sa za ženami otáčam a už som to naučila aj manžela. (smiech) Najviac si všímam milotu a úsmev. Je pre mňa dôležité, aby zo žien išla dobrota. Musí byť sebavedomá, že je žena, ale na prvom mieste je to naozaj úsmev. Na to som fakt zaťažená. Keď má k tomu krásne zuby, postavu a vyšportované telo, je to len plus. To isté asi platí aj u mužov, že sa im páči, ak sa žena usmieva. To veľmi veľa o človeku prezradí a potom si poviem, aké má dobré oči. Takže základné kritériá sú úsmev a oči.

Čo máte pripravené pre finalistky Miss leta?

Teším sa, keď na základe fotografií, čo budú mať najviac hlasov, vyberieme finalistky. Potom víťazka, alebo možno aj dve alebo tri, podľa toho koľko z nich ma zaujme, sa zúčastnia na semifinále Miss Universe 2020. Budem tam mať konečne kočku z Miss leta, to som poctená. Viem, že bude s dievčatami pracovné sústredenie a som rada, že im budem môcť odovzdať svoje skúsenosti v rámci chôdze, predvádzania, alebo im poradiť s vizážou.

Čo musí mať podľa vás Miss leta?

Veľmi dôležitý je šarm. Keď vojde mladá žena do miestnosti, musí z nej vyžarovať milota a pokora. Viem, že dievčatá sú veľakrát unavené z celého dňa, keď fotia, ale nesmie to byť na nich vôbec vidieť. Jednoducho sa musí za každých okolností usmievať. Mala by byť sama sebou a tiež hrdou Slovenkou.