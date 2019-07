Markizák Vratko Sirági ukázal svoje bývanie: V modernej kuchyni veľa času netrávi

Redaktor Telerána Vratko Sirági (30) býva v prenajatom bytíku v širšom centre Bratislavy. Táto časť mesta mu absolútne vyhovuje, pretože sa všade dostane rýchlo. Do budúcnosti si však sám seba vie predstaviť v domčeku so záhradou.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„V tomto dvojizbovom bytíku žijem už 2 roky. Bývam pri Trnavskom mýte a ruch mesta mám celkom rád,“ začína svoje rozprávanie Vratko, ktorý zatiaľ žije sám. Možno preto si dopraje slobodu nemať v byte vždy dokonalý poriadok. Napríklad hneď za vchodovými dverami má veľké skrine, kde uskladňuje všetko oblečenie. „Tam vás však nepustím, lebo ako to v takom dobrom šatníku býva, je tam veľký neporiadok a to nechceme vidieť,“ smeje sa.

Každá vec má svoj význam

Kuchyňa je malá, ale vďaka dobrému usporiadaniu nepôsobí stiesnene. Nachádza sa v nej aj pultík so stoličkami, kde redaktor jedáva. „Mala by byť takým srdcom domova, no priznám sa, že veľa času na varenie nemám a nie som úplne najšikovnejší kuchár. Vidíte, že tu mám po raňajkách ešte neumytý riad, pretože som vstával na vysielanie Telerána. Viem si urobiť praženicu, párky, zvládnem aj čaj a, samozrejme, kávu, pretože tá je základom ak pracujete v rannej televíznej relácii. Keď musím, som taký rýchly kuchár, varím so všetkým všetko a najlepšie naraz. Takže panvica, oheň, zelenina, mäso, príloha a koreniny naraz. Pomiešate, povaríte a je hotovo.“