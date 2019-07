Matka nechala dcérku († 2) na chvíľu bez dozoru: Dieťa zomrelo brutálnou smrťou

Smrť ako z hororu! Matka po pôrode nechala staršiu dcérku bez dozoru. Malo to fatálne následky.

Dievčatko Rom Roath Neary z Kambodže sa hralo na dvore. Matka, ktorá sa okrem nej musela starať o novorodeniatko, nechala dieťa na chvíľku bez dozoru. Malá Rom v nestráženej chvíli preliezla cez otvor v plote priamo do výbehu pre krokodíly, ktoré rodina chová. To sa dieťaťu stalo osudným.

Krvilačné krokodíly neváhali a dvojročné dievčatko roztrhali. V tej chvíli prišiel domov aj otec. Malú Rom nevedel nájsť, až kým sa nepozrel do výbehu pre krokodíly. Naskytol sa mu otrasný pohľad. Otec neváhal a skočil medzi krokodíly. Snažil sa im vytrhnúť dcérino telíčko z tlám. No uchmatol už iba hlavu svojej malej dcérky. „Našiel hlavu v krokodílej ohrade. Potvrdil, že dievča padlo do ohrady a krokodíly ho zabili, nechali len hlavičku,“ cituje Daily Mail miestneho policajta, ktorý celú tragédiu vyšetruje.

Krokodílie farmy sú v Kambodži pomerne rozšírené. Najviac ich je v provincii Siem Reap, kde sa aj tragédia stala. Ľudia chovajú krokodíly kvôli koži, ktorú potom výhodne speňažia.