Muž oddychoval na záhrade, keď zrazu z neba spadol muž: To, odkiaľ sa vzal, vás zarazí

Na londýnskej záhrade bolo objavené telo muža, ktorý podľa polície zrejme vypadol z lietadla na trase z kenskej metropoly Nairobi na londýnske letisko Heathrow.

Telo bolo nájdené v Claphame na juhozápade Londýna v nedeľu krátko pred 16:40 SELČ. Podľa polície muž zrejme vypadol z podvozku lietadla Kenya Airways. Úrady neskôr v spodnej časti lietadla, kde sa muž zrejme skrýval, objavili tašku, vodu a trochu jedla. Polícia označila smrť muža za podozrivú a nariadila pitvu. Spoločnosť Kenya Airways uviedla, že lietadlo prešlo kontrolou a neboli objavené žiadne škody.



Hovorca aeroliniek označil stratu života muža za smutnú udalosť a vyjadril sústrasť. "Kenya Airways úzko spolupracuje s príslušnými úradmi v Nairobi a v Londýne, ktoré prípad vyšetrujú," povedal a doplnil, že 6840 kilometrov dlhý let trvá osem hodín a 50 minút.



Britský bulvárny denník Daily Mail s odvolaním na susedov napísal, že majiteľ domu si na záhrade užíval teplého letného počasia, keď len niekoľko krokov od neho dopadol muž na zem. Majiteľ domu bol podľa susedov veľmi otrasený a okamžite volal políciu.



Nie je to prvýkrát, čo z lietadla pristávajúceho na Heathrow vypadol človek. V júni 2015 bolo na streche domu v Richmonde objavené telo mŕtveho muža a ďalší muž v kritickom stave; obaja sa schovávali v lietadla spoločnosti British Airways, ktorý prilietal z Johannesburgu. Telo v podvozku lietadla bolo objavené na letisku tiež v auguste 2012. Vtedy išlo o let z Kapského Mesta.