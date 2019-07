Rozprávka o Malej morskej víle zmenila Kirsten život: Uvidíte ju od pása nadol, pochopíte

24-ročná Kirsten Waddle bola posadnutá mýtickými morskými bytosťami, ešte keď ako malé dievčatko sledovala klasiku od Disneyho Malá morská víla.

Práve princezná Ariel ju inšpirovala pri tvorbe jej alter ega „Belle morská víla zo Stonehaven“, píše portál Metro. Po tom, čo sa Kirsten zúčastnila na kongrese morských panien v Londýne s jej priateľkou morskou pannou Scarlette Von Borowski, kúpila si svoj prvý chvost a sľúbila, že prekoná svoj strach z hlbokej vody.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pripojila sa k škótskym morským pannám, nadobudla sebadôveru a podporu našla aj u svojich kolegov. Začala pravidelne plávať v hlbokých bazénoch a jej obavy sa začali postupne rozplývať. „Pamätám si, ako som sledovala Malú morskú vílu 2 a zaľúbila sa do Arielinej dcéry Melody. Vždy som bola ohromená Arieliným chvostom, ale stotožňovala som sa hlavne s Melody – bola búrlivá a tak trochu trápna, rovnako ako ja,“ hovorí Kirsten.

„Polovicu svojho detstva som strávila predstieraním, že som morská panna, a hraním hier s pannami, ale odjakživa som sa bála oceánu a hlbokej vody. Vytvorila som si úzkosť z toho, čo pláva podo mnou, a dokonca som začala panikáriť, že v našom miestnom bazéne sú žraloci,“ opisuje svoju úzkosť profesionálna morská panna.

„Až začiatkom tohto roka prišli zmeny. Uvidela som na Instagrame fotku mojej starej známej kamarátky Scarlette s krásnym zeleným chvostom, a to bolo niečo presne pre mňa,“ opisuje svoje začiatky. Kristen bola očarená tým, čo uvidela na kongrese v Londýne, a po ceste domov do Škótska minula 80 libier na nákup svojho prvého chvosta.

Onedlho začala pracovať ako profesionálka, pretože si ju ľudia najímali ako prekvapenie. Avšak vtedy sa ešte neodvážila vyskúšať chvost v otvorenom oceáne. Nakoniec prišiel zvrat. „Plávala som v bazéne v Glasgowe, keď ma Scarlette pozvala do Cornwellu, aby sme si zaplávali v mori,“ opisuje veľký zážitok.

„Nebola som si istá, či to bude niečo iné ako bazén, ale nakoniec to bol ten najlepší zážitok! Nasledoval som Scarlette a dostala som sa do otvorenej vody – vďaka tréningom v bazénoch som si vypracovala stred tela, a tak som sa takmer okamžite cítila nesmierne pohodlne. Rodiny na pláži za nami dokonca prišli, aby si nás odfotili. Bolo to úžasné,“ s úžasom opisuje Kirsten jej prvý zážitok z plávania v otvorenom oceáne.