Železnice po trapase uchlácholili nevidiaceho speváka Banga: Veľkorysá kompenzácia

Za peripetie im zaplatia! Nevidiaci spevák Marián Bango (47) si s rovnako hendikepovanou manželkou Alexandrou (53) prešli cestovným peklom.

Hoci požiadali železnice o asistenciu pri ceste vlakom, museli si poradiť sami, čo ich stálo kopu nervov a peňazí. Po tom, čo manželia prehovorili o trpkej skúsenosti pre Nový Čas, im dopravca poskytol veľkorysú kompenzáciu.

Marián Bango, známy zo šou Česko Slovensko má talent, sa s manželkou Alexandrou vybrali v júni do Revúcej. Keď požiadali železnice o asistenciu, dočkali sa najprv ľadovej reakcie, že sú z tejto prepravy vylúčení. Napriek neskôr prisľúbenej pomoci sa museli na koncert dopraviť taxíkom za 90 eur.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Železničná spoločnosť Slovensko vinu za tento trapas zobrala na seba a manželom prisľúbila kompenzáciu. „Dostaneme dvadsať desaťeurových poukážok na cestovanie. S údivom som otvárala ústa, aj keď sme išli z Popradu na Liptov. Na nástupišti za nami dobehli dvaja železničiari, že nás hľadali po celej stanici, lebo sme mali nahlásenú asistenciu.

My sme pritom vtedy o ňu nežiadali, ale potešilo nás to. Vo vlaku nám sprievodkyňa pomohla, dala nám vodu, mali sme vychladené kupé... Určite to bolo aj tým, že sme to medializovali. Veľmi pekne ďakujeme Novému Času!“ vyjadrila sa spokojná Alexandra Bangová, ktorá verí, že sa zlepší prístup ľudí k hendikepovaným cestujúcim.