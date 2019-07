Veľké zmeny v šou Česko Slovensko má talent: Dianu Mórovú nahradí známa Češka

Nečakaný zvrat! Herečka Diana Mórová (49) strávila v porotcovskom kresle šou Česko Slovensko má talent uplynulé tri ročníky. V najnovšom vydaní úspešného projektu ju však prekvapujúco nahradí známa česká kolegyňa - legendárna Jiřina Bohdalová (88).

Mórovú si diváci relácie Česko Slovensko má talent rýchlo obľúbili. V novom ročníku šou však príde k zmene za porotcovským stolom a šarmantnú herečku nahradí česká legenda Bohdalová. Kto by si však myslel, že Dianu tvorcovia z projektu úplne vyšachovali, mýlil by sa. Pôjde totiž len o dočasný, aj keď hviezdny záskok. Ten sa mal „zomlieť“ kvôli Mórovej neodkladným pracovným povinnostiam v divadle.

Slávnu Bohdalovú mal pritom na jej premiérovú účasť v podobnej šou prehovoriť paradoxne ďalší z porotcov Jakub Prachař, s ktorým mala mať Mórová románik. „Zavinil to Kuba. Ten to rozhodol. On je rýchlejší ako ja, a to ja som veľmi rýchla. Zavolal mi a ja som už len kývla, že áno, beriem,“ povedala Novému Času Jiřina, ktorá sa počas dvoch epizód snažila byť spravodlivou porotkyňou. „Priznám sa, že sa spolieham na Jara Slávika, lebo ten je tu vedúci,“ dodala s tým, že ona sama má talent na všetko - okrem spevu.