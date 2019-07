Vyšetrovateľ Filip († 29) sa udusil v studni: Dlhy pomôže splácať aj policajný prezident

Heslo Pomáhať a chrániť chcú naplniť do poslednej bodky. Vyšetrovateľa Filipa († 29) pred pár týždňami pri čistení studne zabil zákerný čpavok.

Po mladom mužovi zostali užialená manželka Gabika (28) a ich dve spoločné princezničky Karolínka (4) a Karinka (2). Tri dievčatá napriek krutému osudu musia žiť ďalej. Na krku im však zostali dlhy, ktoré chtiac-nechtiac musia platiť, inak by prišli o strechu nad hlavou. Pomôcť utrápenej rodine sa rozhodli nielen jeho kolegovia, ale aj samotný policajný prezident Milan Lučanský, ktorého pohnutý osud rodiny chytil za srdce.

Filip prišiel o mladý život nečakane v polovici júna. V osudný deň sa rozhodol, že pôjde vyčistiť studňu. V nej sa však udusil a spolu s ním aj jeho suseda Slávka († 41), ktorá chcela obetavo kamarátovi pomôcť. Život však po strašnom nešťastí musí ísť ďalej. Filipova manželka Gabika (28) nesmierne žiali a o tragédii, ktorá ich lásku postihla, nedokáže vôbec hovoriť.

Snaží sa však, ako len vie, aby dcérkam nahradila ich milovaného ocina. Keďže však na jej pleciach zostali všetky účty a prišli o plat živiteľa rodiny, sama to nezvládne. Filipova kolegyňa a rodinná kamarátka Erika preto urobila gesto, ktoré sa len tak nevidí. „Gabiku poznám veľmi dobre, sme ako rodinné priateľky. S Filipom som nejaký čas pracovala na Obvodnom oddelení v Senici, kde sme boli kolegovia.

Bol to skvelý otec a úžasný manžel. Keď sa stala tá strašná tragédia, Gabike sa zrútil život. Napriek všetkému však musí ísť ďalej a žiť aj so svojimi princezničkami. Nemá to ľahké, musí platiť hypotéku, dlhy a keďže je na materskej, je to veľmi ťažké,“ vysvetľuje Erika, ktorá sa nechcela na trápenie mladej rodinky len tak nečinne prizerať a rozhodla sa pomôcť.

Dojemný status

Práve Erika dala na sociálnu sieť prosbu, kde žiada ľudí o pomoc pre rodinku. „Gabika s manželom budovali budúcnosť. Ich mladučkú rodinku postretlo obrovské nešťastie v podobe straty manžela - tatina rodiny. Filip bol starostlivý otec a manžel a v neposlednom rade živiteľ rodiny. Bol to človek, ktorý zachránil aj niekoľko životov, keďže bol darcom krvi a tiež registrovaný darca kostnej drene. Po tragédii zostala Gabika na všetko sama. Má ťažkú finančnú situáciu, keďže musí platiť hypotéku. Touto cestou Vás chcem poprosiť o pomoc,“ zverejnila v príspevku, ktorý nenechal chladným množstvo ľudí. „Viete, teraz prišli o jeden plat, ktorý bol veľmi dôležitý. Chcú zostať bývať v dome a veria, že budú aj za pomoci dobrých ľudí,“ uzavrela šľachetná Erika.

Pomáhajú aj policajti

Tragédia zomkla aj Filipovu druhú rodinu - mužov zákona. Tí sa rozhodli pomôcť osudom ťažko skúšanej rodine. Preto sa nielen v Senici ,ale v celom Trnavskom kraji začali skladať na pomoc vdove a polosirotám. Pridal sa k nim aj samotný policajný prezident Milan Lučanský. „Iniciatívu kolegov vítam, medzi policajtmi je vyjadrenie súdržnosti takýmto spôsobom bežné a hoci je dobrovoľné, rád sa pridám a manželke s deťmi nášho kolegu, ktorý ich nešťastne navždy opustil, tiež prispejem,“ vyjadril sa pre Nový Čas samotný Lučanský. Rodina si tento počin veľmi váži a všetkým nesmierne ďakujú.