Joseph sa po troch mesiacoch zobudil z kómy: Keď zbadal, čo sa stalo s jeho ženou, skoro odpadol

Programátorovi z Británie Josephovi Cullenovi (29) prišlo minulý rok v marci zle a skončil v nemocnici. Keď sa zobudil po 3 mesiacoch v kóme, zistil, že jeho priateľka mu čochvíľa porodí dieťa. Aj to mu pomáha v zotavení.

Joseph bol zdravý chlap. Minulý rok v marci sa však začal cítiť čudne, čo najskôr pripisoval chrípke. No po troch dňoch doma skolaboval a okamžite ho previezli do nemocnice. Tam sa lekári trápili s určením Josephovej diagnózy. Paralyzované mal ruky i nohy, dostal opuch mozgu - lekári meningitídu a infekciu mozgu však vylúčili, no stále nevedeli, čo mu je. Práve preto ho uviedli do kómy, aby mali viac času na diagnostiku. Medzitým jeho priateľka Billie zistila, že je tehotná, ale keďže jej priateľ bol veľmi zle na tom, novinu mu neoznámila.

Každý deň pri ňom sedela a držala ho za ruku, kým sledovala, ako jej rastie bruško. Doktory Billie oznámili, že sa Joseph vôbec nemusí prebrať a to ju úplne vydesilo. Jeho vzorky miechy rozoslali do Ameriky a Švédska, kde sa nakoniec prišlo na to, že má autoimúnnu encefalitídu. Keď sa po 3 mesiacoch z kómy prebral a uvidel svoju priateľku ešte s bruškom, skoro odpadol.

V decembri sa im narodila dcérka Poppy v rovnakej nemocnici, kde aj on leží. „Je to zázračné dieťa. Dokázala to aj bez otca. Dáva mi silu, aby som sa mal lepšie. Všetky moje deti mi ju dávajú,“ hovorí šťatsný otec. Z predchádzajúceho vzťahu má syna Ryleyho (6) a zo svojou terajšou priateľkou Billie má okrem Poppy (6-mes.) aj syna Charlieho (3). Ešte však hrdého otca čaká dlhá cesta, chce sa naučiť chodiť a úplne vyzdravieť. Svoju dcéru však vie už chytiť do rúk a preňho je to veľký úspech. V auguste by ho mali po 16 mesiacoch pustiť konečne domov.