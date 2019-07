Čerstvý slovenský šampión Juraj Sagan: To sa vyhráva, keď mi kryl chrbát bráško!

Juraj Sagan (30) po zisku tretieho titulu na domácich majstrovstvách neskrýval radosť.

Celé Slovensko však čakalo, že titulu sa zmocní jeho mladší brat, cyklistická superstar Peter Sagan (29). Juraj v otvorenom rozhovore prezradil, aký je to pocit, keď mu chrbát kryl trojnásobný majster sveta.



Ako hodnotíte priebeh pretekov?

Prekvapilo ma, že fúkalo viac ako deň predtým. Petrovi to trochu nevyšlo. Ako skupinka sme sa odtrhli, a keďže som tam bol jediný Slovák, tak som vyhral.



Čo hovoríte na to, že ste majstrom Slovenska?

Určite ma to teší.



Prekvapilo vás, že únik vydržal až do konca?

Dobre sme spolupracovali. Nepredpokladali sme, že by nastalo nejaké radikálne sťahovanie náskoku. Nakoniec sa to ani nestalo. Vzadu som mal predsa Peťa a Erika, takže bolo všetko pod kontrolou.



Je to príjemné, keď vám brat kryje chrbát?

Je to trojnásobný majster sveta... Čo môže byť lepšie?



Bol toto najbolestivejší z vašich troch domácich titulov?

Buď tento, alebo ten prvý.



Do záverečného špurtu ste nechceli ísť?

Mal som toho už dosť. Bol som trochu vzadu. Keby však začali taktizovať, tak by som to skúsil a preletel ich. No aspoň som nezavadzal.



Nebude problém v rodine? Mal to predsa vyhrať Peter...

Nemyslím si, však mu ešte ostávajú majstrovstvá sveta. On to azda nejako predýcha.



Ako hodnotíte atmosféru v Trnave?

Parádna, len škoda toho horúceho počasia, ale prežili sme.